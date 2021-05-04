300 годин непростої роботи: група ентузіастів створила у Minecraft популярну карткову гру

Група ентузіастів вирішила відтворити у відеогрі Minecraft відому настільну гру Uno. Своєю роботою вони поділилися на Reddit, а вже користувачі цієї платформи її високо оцінили.

Шанувальники відеогри Minecraft постійно вигадують щось цікаве та реалізовують різноманітні креативні задуми. Вони можуть місяцями відтворювати у своїй улюбленій грі відомі споруди чи витрачати десятки годин на чудернацькі механізми. Сьогоднішні головні герої на реалізацію свого оригінального задуму витратили також чимало часу.

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Користувач із нікнеймом pr0mers та його друзі вирішили створити у відеогрі Minecraft відому настільну гру Uno. Напевно, про неї чули майже всі, хоча варто нагадати, що для перемоги потрібно скинути всі свої карти та набрати найбільшу кількість балів. Ентузіасти подумали й вирішили, що зможуть створити подібну варіацію цієї гри навіть у режимі "Виживання".

Цією роботою вони займалися протягом останніх 32 днів, а загалом витратили 300 годин. Спочатку ентузіасти взялися за створення самих карт у сторонніх програмах (загалом 108), а потім відтворили складну систему з редстоуну та інших матеріалів. Звісно, паралельно з цим вони ще займалися збиранням потрібних ресурсів. Інформації про роботу їхньої системи поки мало, але ентузіасти планують поділитися гайдом зі створення такої гри.

Система сама займається тасуванням карт, а також є спеціальний механізм для їхнього розподілу. Ця версія Uno розрахована на компанію з 4 гравців, а розпочинається будь-яка партія з того, що гравці підходять до спеціальної скрині. Там вони отримують випадкові карти, коли натискають на потрібну кнопку. Лише після отримання всіх карт гравці сідають за ігровий стіл й розпочинається класична партія в Uno. Щоправда, у цій версії є одна дуже корисна функція: вагонетка, яка знаходиться під столом, збирає та відвозить зіграні карти у механізм для розподілу.

Своєю роботою вони спочатку вирішили поділитися на Reddit. Користувачам цієї платформи вона дуже сподобалася та зібрала понад 13 тисяч вподобань та 180 коментарів. Геймери відзначили високий рівень цієї роботи та вражені тим, що ентузіасти створили працюючу версію Uno саме у режимі "Виживання".

Настільна гра Uno у відеогрі Minecraft – відео