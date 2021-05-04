Поклонники видеоигры Minecraft постоянно придумывают что-то интересное и реализуют различные креативные замыслы. Они могут месяцами воспроизводить в своей любимой игре известные сооружения или тратить десятки часов на причудливые механизмы. Сегодняшние главные герои на реализацию своего оригинального замысла потратили также немало времени.

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Пользователь с никнеймом pr0mers и его друзья решили создать в видеоигре Minecraft известную настольную игру Uno. Наверное, о ней слышали почти все, хотя стоит напомнить, что для победы нужно сбросить все свои карты и набрать наибольшее количество баллов. Энтузиасты подумали и решили, что смогут создать подобную вариацию этой игры даже в режиме "Выживания".

Этой работой они занимались в течение последних 32 дней, а всего потратили 300 часов. Сначала энтузиасты взялись за создание самих карт в сторонних программах (всего 108), а затем воссоздали сложную систему с редстоуна и других материалов. Конечно, параллельно с этим они еще занимались сбором нужных ресурсов. Информации о работе их системы пока мало, но энтузиасты планируют поделиться гайдом по созданию такой игры.

Система сама занимается тасованием карт, а также есть специальный механизм для их распределения. Эта версия Uno рассчитана на компанию из 4 игроков, а начинается любая партия из того, что игроки подходят к специальному ящику. Там они получают случайные карты, когда нажимают на нужную кнопку. Только после получения всех карт игроки садятся за игровой стол и начинается классическая партия в Uno. Правда, в этой версии есть одна очень полезная функция: вагонетка, которая находится под столом, собирает и отвозит сыгранные карты в механизм для распределения.

Своей работой они сначала решили поделиться на Reddit. Пользователям этой платформы она очень понравилась и собрала более 13 тысяч лайков и 180 комментариев. Геймеры отметили высокий уровень этой работы и поражены тем, что энтузиасты создали работающую версию Uno именно в режиме "Выживания".

Настольная игра Uno в видеоигре Minecraft​ – видео