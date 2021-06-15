Кілька днів тому компанія Electronic Arts анонсувала нове доповнення для відеогри The Sims 4. Цього разу геймери покинуть межі міста та зможуть насолодитися життям у сільській місцевості. Реліз цього DLC відбудеться 22 липня, а шанувальникам вже навіть показали перший трейлер.

Більше про доповнення Заміське життя і домашнє господарство: представили нове доповнення до гри The Sims 4 – трейлер

Цікаво, що фанати обговорюють не лише тематику цього доповнення, але й сам трейлер. А якщо точніше, то його музичну складову, яка виконана відомою для шанувальників серії мовою – сімлішом. Варто відзначити, що всі слова у цій мові вигадані, а також не мають жодного смислового значення. Загалом для сімлішу важливішими є такі елементи як ритм, емоції чи каденція.

Тобто це набір з різноманітних звуків, які зімпровізували актори озвучування. Найцікавіше, що навіть таку дивну мову можна використовувати у реальному житті. Йдеться про виконання реальних музичних композицій сімлішом. Варто зазначити, що подібною діяльністю вже займалося чимало відомих музикантів. Зрозуміло, що в основі знову лежить імпровізація, а звучать такі пісні, як набір незрозумілих звуків.

Цього разу компанія Electronic Arts звернулася до достатньо відомої музичної групи Japanese Breakfast. Розробники цієї серії попросили останніх записати кавер на їхню пісню "Be Sweet", щоправда, зробити це потрібно було ігровою мовою. Варто відзначити, що зі своїм завданням група впоралася, а нова версія цього треку хоч й звучить схоже, але розрізнити якісь слова навряд чи вийде. Щоправда, така вона специфіка сімлішу.

Оригінальна композиція "Be Sweet" – відео

Композиція "Be Sweet" на сімліші – відео