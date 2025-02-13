Split Fiction розповідає про двох письменниць-антагоністок, які опинилися у пастці власних сюжетів, нагадує 24 Канал. Щоб вибратися, вони змушені співпрацювати, подорожуючи між світами наукової фантастики та казок.

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У трейлері героїні переміщуються різними локаціями, діляться натхненням, сперечаються та миряться, літають на драконах і протистоять ворогам із різних всесвітів.

Split Fiction – сюжетний трейлер гри

Користувачі YouTube високо оцінили нове відео. У коментарях гравці діляться планами щодо того, з ким будуть проходити Split Fiction.

Зрештою гравці погоджуються, що "Усе, що робить Hazelight, – це хіт".

Нагадаємо, що Split Fiction вийде 6 березня на ПК, PS5, Xbox Series X і S.