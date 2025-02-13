Сюжетний трейлер кооперативної гри Split Fiction сподобався гравцям

Видавець Electronic Arts та шведська студія Hazelight представили сюжетний трейлер кооперативної пригоди Split Fiction. Відео дебютувало на останній презентації State of Play та отримало схвальні відгуки від глядачів.

Split Fiction розповідає про двох письменниць-антагоністок, які опинилися у пастці власних сюжетів, нагадує 24 Канал. Щоб вибратися, вони змушені співпрацювати, подорожуючи між світами наукової фантастики та казок.

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У трейлері героїні переміщуються різними локаціями, діляться натхненням, сперечаються та миряться, літають на драконах і протистоять ворогам із різних всесвітів.

Split Fiction – сюжетний трейлер гри

Користувачі YouTube високо оцінили нове відео. У коментарях гравці діляться планами щодо того, з ким будуть проходити Split Fiction.

Зрештою гравці погоджуються, що "Усе, що робить Hazelight, – це хіт".

Нагадаємо, що Split Fiction вийде 6 березня на ПК, PS5, Xbox Series X і S.