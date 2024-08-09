Розробники S․T․A․L․K․E․R․ разом із NAVI та Maincast купили 100 машин для прикордонників
Джерело:Державна прикордонна служба України
Українська студія GSC Game World, яка створила серію ігор S․T․A․L․K․E․R․, разом із кіберспортивною командою Natus Vincere та компанією Maincast придбали для прикордонників 100 вантажних бусів Volkswagen Transporter.
Деталі
Зазначається, що автомобілі купив благодійний фонд "MK Foundation". Він не збирає сторонніх донатів, а виділяє кошти, зібрані серед компаній-учасників та компаній-партнерів.
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Усі буси перефарбовані у темний сірий колір, мають брендування "MK Foundation" та логотип S․T․A․L․K․E․R․ 2.
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Далі ці Volkswagen Transporter відправляться в зону бойових дій, де допоможуть нашим прикордонникам.
ДПСУ зазначає, що він початку повномасштабного вторгнення організація MK Foundation вже передала прикордонникам 313 автомобілів марки Volkswagen Transporter, дві вантажівки Iveco та три карети швидкої допомоги.
Детальніше про компанії
- GSC Game World – українська компанія, що займається розробкою комп'ютерних ігор. Найбільше відома іграми серій "Козаки" та S.T.A.L.K.E.R. Остання зараз готується до виходу наступної частини. Нещодавно компанія перенесла її випуск на 20 листопада 2024 року замість планованого раніше 5 вересня. Це пояснили необхідністю відшліфування гри та виправлення помилок.
- Natus Vincere або NAVI – відома в усьому світі українська кіберспортивна організація, що включає в себе команди з різних ігрових дисциплін, зокрема Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Apex Legends, Valorant, Fortnite і PUBG. Заснована у 2009 році, вона є багаторазовим переможцем численних турнірів. Організація має команди Junior та повністю жіночі склади.
- Maincast — одна з провідних кіберспортивних компаній у Європі, яка офіційно транслює 90% провідних турнірів з Dota 2, CS2, Valorant та інших комп'ютерних ігор.