Пограбування в офлайні: ентузіаст переніс доповнення The Cayo Perico Heist у відеогру GTA V

Відомий моддер HKH191 випустив цікаву модифікацію для гри Grand Theft Auto V. Він зміг перенести у цю відеогру масштабне доповнення The Cayo Perico Heist із GTA Online.

У грудні минулого року для відеогри GTA Online вийшло масштабне доповнення The Cayo Perico Heist. Розробники додали у відеогру острів Кайо-Періко, який належить наркобарону Хуану "Ель Рубіо" Стріклеру. Також у відеогрі з'явилося чимало додаткового контенту, щоправда, лише гравці в онлайн-версію GTA V змогли ознайомитися з цим островом та пограбувати прекрасний маєток.

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Таку несправедливість вирішив виправити відомий моддер із нікнеймом HKH191. Нещодавно він випустив модифікацію, яка переносить у відеогру GTA V пограбування острову Кайо-Періко. Для доступу до цього доповнення потрібно придбати спеціальний підводний човен, як і в оригінальній версії. Знайти цей транспортний засіб можна у районі доків, а всередині нього гравці зможуть побачити маркер, який і відповідає за старт доповнення. Цікаво, що після проходження сюжетної частини, підводний човен можна залишити собі.

Всього буде п'ять підготовчих завдань та одне фінальне, яке можна пройти самому чи у компанії партнерів, якими керує штучний інтелект. Тобто гравці зможуть пограбувати маєток Ель Рубіо граючи за Майкла, Тревора чи Франкліна. Розробник відзначив, що намагався майже нічого не змінювати, хоча й додав кілька нових транспортних засобів у свою модифікацію. Цікаво, що це вже не перша подібна робота моддера HKH191. Раніше він переніс казино із доповнення The Diamond Casino & Resort у GTA V.

Варто відзначити, що подібний мод доступний лише для гравців з PC, а безплатно його можна завантажити за цим посиланням. Також там можна знайти детальну інструкцію (навіть відео), яка допоможе правильно встановити цю модифікацію.

Трейлер доповнення The Cayo Perico Heist – відео