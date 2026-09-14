Фізика GTA 6 у реальності: спортсмен відтворив дивне сальто, яке викликало суперечки в мережі

Блогер-атлет спробував відтворити курйозний стрибок Джейсона з розширеного погляду на GTA 6 у реальному житті. Що з цього вийшло – дізнайтесь у матеріалі.

Попри величезну кількість нових механік, однією з найобговорюваніших деталей презентації Grand Theft Auto 6 на Netflix виявилася анімація стрибка головного героя, яка для багатьох геймерів здалася занадто неприродною, повідомляє 24 Канал.

Дивне сальто – реальне?

Чимало глядачів висміяли сальто Джейсона у воду, назвавши анімацію "дерев'яною" та нереалістичною.

Зокрема критику викликало дивне прискорення персонажа прямо під час обертання.

Частина глядачів навіть припустила, що така анімація з'явилася через подвійне натискання кнопок керування або затримку вводу.

Це була найгірша частина трейлера, але її можна пробачити,

– заявив користувач Reddit під ніком cdaulby.

Гаряче обговорення призвело до того, що блогер та атлет Аспен Трі вирішив перевірити, чи можливо виконати такий стрибок у реальному житті. Виявилося, що протагоніст GTA виконує так званий "гейнер" – сальто назад під час руху вперед.

Після кількох спроб Аспену вдалося повністю відтворити незвичний трюк. Складність полягала в тому, що сальто назад необхідно було зробити під час бігу, відштовхнувшись з двох ніг і трохи сповільнити обертання в повітрі.

Відтворення сальто: дивіться відео

Атлет зауважив, що найважчим елементом виявився саме поштовх двома ногами під час розгону, але в підсумку результат вийшов практично ідентичним анімації з трейлера від Rockstar.