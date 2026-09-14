Несмотря на огромное количество новых механик, одной из самых обсуждаемых деталей презентации Grand Theft Auto 6 на Netflix оказалась анимация прыжка главного героя, которая многим геймерам показалась слишком неестественной, сообщает 24 Канал.

Странное сальто – реальное?

Немало зрителей высмеяли сальто Джейсона в воду, назвав анимацию "деревянной" и нереалистичной.

В частности, критику вызвало странное ускорение персонажа прямо во время вращения.

Часть зрителей даже предположила, что такая анимация появилась из-за двойного нажатия кнопок управления или задержки ввода.

Это была худшая часть трейлера, но ее можно простить,

– заявил пользователь Reddit под ником cdaulby.

Бурное обсуждение привело к тому, что блогер и спортсмен Аспен Три решил проверить, возможно ли выполнить такой прыжок в реальной жизни. Оказалось, что главный герой GTA выполняет так называемый "гейнер" – сальто назад во время движения вперед.

После нескольких попыток Аспену удалось полностью воспроизвести необычный трюк. Сложность заключалась в том, что сальто назад нужно было сделать во время бега, оттолкнувшись обеими ногами и немного замедлив вращение в воздухе.

Воспроизведение сальто: смотрите видео

Спортсмен отметил, что самым сложным элементом оказался именно толчок двумя ногами во время разгона, но в итоге результат получился практически идентичным анимации из трейлера от Rockstar.