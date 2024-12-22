Чергова навіжена теорія геймерів про GTA 6 зведе вас з розуму

Шанувальники творчості студії Rockstar впевнені, що знайшли точну дату виходу наступного трейлера GTA 6 і їхня логіка та докази здивують будь-кого.

Остання теорія геймерів щодо довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 стверджує, що довгоочікуваний трейлер вийде зовсім незабаром, інформує 24 Канал з посиланням на GameRant.

До теми У GTA 6 повернуться кілька відомих персонажів з попередніх частин франшизи

Коли ж чекати наступний трейлер

Мільйони шанувальників віртуальних розваг продовжують очікувати на новини про GTA 6, а Rockstar продовжує оновлювати власний рекорд мовчанки.

Ця ситуація підштовхнула спільноту до створення нових теорій змови. У останній з них все обертається навколо числа 27.

Все почалося з того, що Rockstar нещодавно поширила зображення автомобіля з номерним знаком: "6DW31980".

Зображення, що розпалило теорію / Фото Rockstar

Якщо послідовно додати всі цифри з рядка, їхня сума – 27, тоді як "D" і "W" є 4 і 23 літерами в англійському алфавіті відповідно, а сума цих чисел також дорівнює 27.

Окрім того, акаунт Rockstar в Instagram має 27 публікацій, а перший трейлер GTA 6 на 27 секунді відео показує машину з номером 27 на ній.

Все це змусило фанатів припустити, що другий трейлер GTA 6 з'явиться вже у п'ятницю 27 грудня.

Цілком можливо, що всі ці випадки просто шалений збіг обставин. Одначе з огляду на репутацію Rockstar, які люблять гратися в загадки зі своїми фанатами, цілком може бути, що у вказаний день на нас дійсно очікує наступний ролик, присвячений Grand Theft Auto 6.