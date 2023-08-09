Щоправда, "не так вже й довго" – поняття доволі відносне, тож декому може здатися, що чекати насправді ще дуже довго. Втім, якщо врахувати, що після виходу GTA 5 минуло вже 10 років, а про продовження досі достеменно нічого не відомо, то це справді не так і довго.

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Потенційне вікно виходу GTA 6

Судячи зі звіту Take-Two Interactive, вихід Grand Theft Auto 6 має відбутися протягом 20 наступних місяців. Очікується, що продовження франшизи вийде протягом 2025 фінансового року Take-Two, який закінчується в березні 2025 року.

Вікно випуску Grand Theft Auto 6 базується на кількох останніх звітах інсайдерів, а також на фінансових звітах Take-Two, яка очікує значного зростання доходів протягом наступного фінансового року.

Видавець підтвердив це очікування у звіті про прибутки за перший квартал 2024 фінансового року 8 серпня, а генеральний директор Штраус Зельнік заявив, що компанія очікує на переломну точку у 2025 фінансовому році.

Уточнюючи, виконавчий директор сказав, що Take-Two очікує рекордного рівня операційної продуктивності протягом фінансового року, що закінчується березнем 2025-го. Багато експертів індустрії сприймають це як натяк на те, що Grand Theft Auto 6 планують випустити саме в цей період.