У мережі з'явився покращений трейлер GTA 6 – він дозволяє розгледіти нові деталі

Нещодавно знайдена високоякісна версія оригінального трейлера Grand Theft Auto 6 пропонує ще більш дивовижну графіку та ніколи раніше не бачені деталі.

Фанати GTA продовжують страждати від відсутності новин про довгоочікуваний проєкт, інформує 24 Канал..

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Покращений трейлер вражає деталями

Нещодавно мережу сколихнула теорія про те, що новий трейлер GTA 6 має з'явитися 27 грудня. На превеликий жаль, вона виявилася неправдою, але фанати Rockstar все ж отримали крупицю нової інформації про гру.

У китайській соціальній мережі Bili Bili також є дебютний трейлер GTA 6 і як виявилося, там він набагато якісніший та чіткіший завдяки вищому бітрейту платформи, аніж на YouTube та X.

Першим на це звернув увагу користувач X під ніком takeshi_no_uta, який залив його на Google Drive.

Завдяки цьому "покращеному" відео фанати Rockstar виявили купу нових графічних деталей, яких не помітили на інших платформах.

Зокрема, шанувальники відзначили розтяжки на тілах NPC, видиме волосся на руках і більш реалістичні текстури в інтер'єрах. Віднайдене відео підвищило очікування від потенційного рівня деталізації, який ми можемо очікувати в GTA 6.

Як жартують геймери, вони "отримали ремастер першого трейлера, раніше, ніж другий ролик".