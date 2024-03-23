У Rockstar серйозні проблеми з розробкою GTA 6

Джерела порталу Kotaku повідомляють про те що у Rockstar не все так гладко з розробкою довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 і творцям гри, скоріше за все, доведеться засмутити геймерів.

У Rockstar серйозно стурбовані тим, що Grand Theft Auto 6 може не вийти у заплановане вікно релізу.

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Після багаторічних чуток і величезного витоку у 2022 році, GTA 6 нарешті було анонсовано на початку грудня 2023 року.

У дебютному трейлері гри було зазначено, що її реліз планується у 2025 році.

Згодом в Rockstar пояснили, що це стосується лише версій гри для PS5 та Xbox Series, маючи на увазі, що на ПК вона з'явиться дещо пізніше.

Трейлер гри – дивитися відео

Проблеми з розробкою

Але навіть цей орієнтовний графік вже опинився під сумнівом. Видання Kotaku, посилаючись на свої джерела в студії, повідомляє, що розробка гри наразі суттєво "відстає".

Саме це, за новою інформацією, стало одним зі спонукальних факторів суперечливого рішення Rockstar повернути своїх працівників до роботи з офісу в обов'язковому порядку, починаючи з квітня 2024 року.

Зокрема, кажуть, що вище керівництво компанії стурбоване ймовірністю нових витоків інформації та загалом вважає, що робота над проєктом йтиме повільніше, якщо співробітники продовжуватимуть працювати віддалено.

Які плани у Rockstar?

Отож, зараз йдеться про те, що "внутрішньою ціллю Rockstar" є реліз GTA 6 до весни 2025 року.

Своєю чергою Kotaku стверджує, що їхні джерела називають більш реалістичним варіантом осінь 2025 року, хоча наразі це лише "запасний план" компанії.

У найгіршому ж сценарії проєкт й узагалі доведеться перенести на 2026 рік.