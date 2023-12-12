Дебютний трейлер GTA 6 лише підігрів й без того величезні очікування геймерів від наступної частини відомої серії, однак при цьому дещо засмутив геймерів на ПК.

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Після виходу ролика було підтверджено, що гра буде випущена на Xbox Series S/X і PlayStation 5, а версію для ПК доведеться чекати невизначену кількість часу.

Розробник Майк Йорк, який раніше працював у Rockstar, зокрема над GTA 5, пояснив, чому студія робить акцент саме на консольних версіях проєктів.

На своєму YouTube-каналі під назвою York Reacts він розповів, що однією з причин є те, що Rockstar бажають відполірувати свій продукт до максимуму, усунувши всі баги, а це набагато важче зробити для ПК, ніж для консолей.

Окрім того, Йорк додав, що "порт на ПК завжди з'являється пізніше, тому що вони (розробники – ред.) хочуть поставити в пріоритет те, що продається краще".

Отож, фактично річ у тому, що розробка для комп'ютерів є складнішим процесом, який подекуди приносить менше прибутків.

Сподіваємося лише, що GTA 6 не змусить чекати геймерів версії для ПК занадто довго, після свого релізу на консолях у 2025 році.