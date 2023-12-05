GTA 6 – це безумовно найочікуваніша гра десятиліття, якщо не більше, і ось вона нарешті отримала перший повноцінний трейлер.

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Що показали в трейлері

Rockstar Games анонсувала GTA 6, підтвердивши численні чутки, що курсували в мережі останні кілька років.

Отож, події довгоочікуваного продовження легендарної серії й справді розгортатимуться у вигаданому місті Вайс-Сіті, прототипом якого у реальному світі є Маямі.

Окрім того, головних героїв буде двоє: Джейсон та перша в історії франшизи протагоністка – Люсія.

Видовищний трейлер демонструє геймерам пригоди нових Бонні та Клайда у мальовничому Вайс-Сіті, місті сповненому вечірок, дорогих авто, гарних жінок та різних диваків.

Перший трейлер GTA 6: дивитися видовищне відео

Коли заплановано реліз

Наприкінці ролика з'являється інформація про дату релізу проєкту – 2025 рік. Щоправда, тут не обійшлося без ложки дьогтю для геймерів на ПК.

Річ у тому, що в пресрелізі видавця гри Take-Two Interactive написано, що проєкт вийде у 2025 році на консолях Xbox Series X|S та PS5, однак там немає жодної згадки про ПК.

Людні пляжі Вайс-Сіті / Фото Take-Two Interactive

З одного боку – це класична історія для Rockstar, адже досить часто версії їхніх ігор на комп'ютерах виходять із затримкою від пари місяців до кількох років, як це, наприклад, було з GTA 5.

А з іншого це неабияк засмучує величезну кількість геймерів.

Отож, якщо вам кортить пограти в новеньку Grand Theft Auto одразу на релізі, то у вас є два роки аби задуматися про придбання консолі останнього покоління.