Фатальний зсув у календарі: чому навіть ідеальна GTA 6 не зможе побити абсолютний рекорд GOTY

GTA 6 чекають мільйони геймерів, сподіваючись на абсолютний тріумф гри. Проте Rockstar вже втратила шанс повторити унікальне досягнення та зібрати п'ять найголовніших нагород GOTY.

Організатори 44-ї щорічної премії Golden Joystick Awards оголосили дату проведення церемонії – 11 листопада 2026 року, що рівно за 8 днів до релізу довгобуду Rockstar, інформує goldenjoysticks.com.

"Велика п'ятірка" та рекорд, який не підкорить "шістка"

У традиційному календарі ігрової індустрії існує так звана "Велика п'ятірка" премій GOTY (Гра року), яка визначає найкращі проєкти періоду.

Цей цикл починають у листопаді з Golden Joystick Awards, продовжують у грудні на The Game Awards, далі йдуть лютнева DICE Awards та березнева GDC Awards, а завершується все у квітні премією BAFTA Games Awards.

За всю історію геймінгу зібрати всі п'ять головних статуеток за один сезон змогли лише два проєкти. Першим цей рекорд встановила рольова гра Baldur's Gate 3 від Larian Studios, а пізніше досягнення повторила Clair Obscur: Expedition 33 від Sandfall Interactive.

Голосування у більшості номінацій триватиме з 25 вересня по 23 жовтня, а переможця у категорії "Абсолютна гра року" визначатимуть з 26 по 30 жовтня.

Водночас грандіозний реліз GTA 6 запланували на 19 листопада 2026 року – тобто через вісім днів після самого вручення нагород. Оскільки гра вийде пізніше за закриття всіх етапів голосування, вона не зможе претендувати на жодну з премій Golden Joystick Awards цього року.

Розширений погляд на GTA 6: дивіться відео

Формально проєкт Rockstar Games зможе взяти участь у Golden Joystick Awards восени 2027 року.

Якщо гра здобуде перемоги на The Game Awards 2026, а також на DICE, GDC та BAFTA навесні 2027 року, а згодом забере головну нагороду на Golden Joysticks 2027, частина фанатів вважатиме це бажанимуспіхом.

Однак це буде розтягнутий у часі результат, тоді як суворі правила "Великої п'ятірки" вимагають саме послідовної перемоги протягом одного нагородного сезону.