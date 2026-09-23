Организаторы 44-й ежегодной премии Golden Joystick Awards объявили дату проведения церемонии – 11 ноября 2026 года, ровно за 8 дней до релиза долгожданной игры Rockstar, сообщает goldenjoysticks.com.

"Большая пятерка" и рекорд, который не побьет "шестерка"

В традиционном календаре игровой индустрии существует так называемая "Большая пятерка" премий GOTY (Игра года), которая определяет лучшие проекты периода.

Этот цикл начинается в ноябре с Golden Joystick Awards, продолжается в декабре на The Game Awards, далее следуют февральская DICE Awards и мартовская GDC Awards, а завершается все в апреле премией BAFTA Games Awards.

За всю историю гейминга собрать все пять главных статуэток за один сезон смогли лишь два проекта. Первой этот рекорд установила ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios, а позже это достижение повторила Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.

Голосование в большинстве номинаций продлится с 25 сентября по 23 октября, а победителя в категории "Абсолютная игра года" будут определять с 26 по 30 октября.

В то же время грандиозный релиз GTA 6, запланирован на 19 ноября 2026 года – то есть через восемь дней после самой церемонии награждения. Поскольку игра выйдет позже завершения всех этапов голосования, она не сможет претендовать ни на одну из наград Golden Joystick Awards в этом году.

Подробнее о GTA 6: смотрите видео

Формально проект Rockstar Games сможет принять участие в Golden Joystick Awards осенью 2027 года.

Если игра одержит победы на The Game Awards 2026, а также на DICE, GDC и BAFTA весной 2027 года, а впоследствии завоюет главную награду на Golden Joysticks 2027, часть фанатов сочтет это желанным успехом.

Однако это будет результат, растянутый во времени, тогда как строгие правила "Большой пятерки" требуют именно последовательных побед в течение одного наградного сезона.