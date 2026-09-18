Релиз долгожданной игры Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года, однако сюжетный режим будет доступен без сетевой игры, сообщает Bloomberg.

Когда ждать онлайн-режима GTA 6

Разработчики решили разделить выпуск одиночной кампании и онлайн-режима, заставив фанатов ждать мультиплеера значительно дольше.

Во время последнего собрания акционеров компания Take-Two Interactive подтвердила, что выпустит Grand Theft Auto 6 19 ноября 2026 года как исключительно однопользовательский проект для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Издатели подчеркнули, что будут продолжать поддержку существующей GTA Online и после выхода новой части, подтвердив отсутствие мультиплеера на старте.

Дополнительные детали раскрыл генеральный директор стриминговой платформы Twitch Дэн Кленси во время визита на Tokyo Game Show 2026, отметив, что разработчики выпустят сетевой режим только в 2027 году, сообщает Dexerto.

Руководитель Twitch пояснил, что лично провел длительные переговоры с представителями студии Rockstar Games относительно их планов и интеграции создателей контента. По его словам, разработчики намеренно делают паузу перед выпуском онлайн-компонента, чтобы создать вторую волну ажиотажа вокруг проекта.

Вы увидите большой всплеск интереса с выходом GTA 6, но еще больший скачок произойдет в следующем году, когда разработчики запустят мультиплеер,

– прокомментировал Кленси.

Среди других причин такого решения называют желание сосредоточить все ресурсы студии на доведении до идеала именно сюжетной кампании. Принесет ли это свои плоды, мы увидим уже через несколько месяцев, а пока геймеры уже получили список артистов, которые стали частью масштабного саундтрека GTA 6.