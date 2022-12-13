Таким чином, шанувальники уважно стежать за всім, що випускає Rockstar. Зокрема це стосується й оновлень поточної гри GTA Online.

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Майбутні тизери GTA 6

Тепер деякі пильні шанувальники помітили дещо схоже на тизери GTA 6, знайдені в двох нещодавніх оновленнях. Це може свідчити про те, що в майбутньому в GTA Online може з'явитися більше внутрішньоігрових тизерів довгоочікуваного продовження.

Публікації в соціальних мережах висвітлили деякі тонкі оновлення, додані у двох нещодавніх виправленнях GTA Online, які посилаються на Vice City через логотип Metro Mule, доданий до гри, а також наклейку для футбольної команди Vice City Mambas.

Логотип Metro Mule був доданий як частина оновлення GTA Online Arena War ще в 2018 році, який мав разючу схожість з тим самим логотипом, представленим у витоках GTA 6.

Що найцікавіше, ці логотипи досі не опубліковані в GTA Online, хоча були додані в код гри ще до 2022 року. Логотип Metro Mule додали у 2018 році, а наклейка Vice City Mambas — у 2021 році.