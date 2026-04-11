Хакери викрали дані GTA 6 та погрожують Rockstar – зловмисники встановили дедлайн

Хакерська група заявила, що заволоділа масивом даних студії Rockstar та скоро почне поширювати деталі Grand Theft Auto 6, якщо розробники не виконають їхню вимогу.

Група зловмисників нібито отримала доступ до систем Rockstar через сторонній сервіс, пов'язаний з платформою хмарної аналітики Snowflake, інформує Dexerto.

У GTA 6 знову проблеми?

Rockstar просто не мають спокою, адже на голову студії буквально не перестають сипатися проблеми найрізноманітнішого характеру. Здавалося б, що ще може статися після вибуху в офісі? Однак в гру вступили хакери.

Стверджується, що команда під назвою ShinyHunters заволоділа конфіденційними даними студії та висунула їй ультиматум. Зловмисники вимагають щедрої оплати за мовчання або ж почнуть публікувати здобуті матеріали. Розробникам дали час подумати до 14 квітня, повідомляє The CyberSec Guru.

При цьому злам відбувся через сторонню платформу Anodot, а не через системи Rockstar напряму, йдеться на Hack Read.

Повідомлення хакерів до Rockstar / Фото Hackread.com

Через це хакери заволоділи корпоративними даними студії, включно з маркетинговими планами щодо GTA 6, але не мають доступу до самої гри.

На момент написання матеріалу ситуація залишається оповита таємницею, а самі Rockstar чи Take-Two поки що ніяк не прокоментували інцидент.

