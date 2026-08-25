Черговий злив GTA 6 розкриває геймплей нічного клубу

Цього разу анонімний інформатор, який потроху зливає відео геймплею з GTA 6, опублікував кадри з нічного клубу, супроводивши їх закликом підтримати його власну криптовалютну схему та висловити протест проти цифрового майбутнього ігрової індустрії.

Що в новому витоку

Дванадцятий за рахунком ролик показує досить звичайний ігровий процес у нічному клубі, де чітко видно рекламу токена CyberLeek, пише IGN. Організатори цієї схеми запевняють, що зливи є формою протесту проти рішення компанії Rockstar випустити GTA 6 виключно в цифровому форматі, відмовившись від фізичних дисків.

️ NUEVO LEAK DE GTA 6 ️



En este se puede ver la discoteca en el que bailan los protagonistas en el tráiler 2 de GTA VI.#gtavi #gta6 #gta6leak pic.twitter.com/NoFHFtWyXb — blass (@littleblass) August 25, 2026

Хакери навіть запустили платні опитування, де користувачі купують токени, щоб проголосувати за вихід наступних злитих відео. Окремі ентузіасти витрачають на це сотні доларів, а один із фанатів навіть зняв себе на відео, коли їв цибулю-порей під офісом студії Rockstar North у Шотландії.

Паніка в Rockstar та байдужість ветеранів

Аноніми публікують відео вже вісім днів поспіль, попри те, що видавець Take-Two надсилає судові запити до Microsoft, Discord та X для встановлення їхніх осіб. Ситуація загострюється, адже лише за два дні має відбутися офіційний показ геймплею на платформі Netflix.

NOUVEAU LEAK GTA 6 : BEACH FULL ️



la séquence COMPLÈTE sur la plage #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/F7kFKJQHhc — Bds ️ (@Bsk0q) August 25, 2026

Згідно з даними видання Bloomberg, розробники досі не знають, як стався цей витік та хто за ним стоїть. Керівництво компанії намагається підбадьорити команду електронними листами, оскільки всередині студії панують розчарування та гнів. Спільнота також непокоїться, що зловмисники можуть оприлюднити важливі сюжетні спойлери.

Наразі ні Rockstar, ні Take-Two не надали офіційних коментарів щодо інциденту. Попри серйозне занепокоєння керівництва, деякі ветерани індустрії закликають не панікувати.