Что нового в утечке

Двенадцатый по счету ролик показывает довольно обычный игровой процесс в ночном клубе, где отчетливо видна реклама токена CyberLeek, пишет IGN. Организаторы этой схемы уверяют, что утечки являются формой протеста против решения компании Rockstar выпустить GTA 6 исключительно в цифровом формате, отказавшись от физических дисков.

️ НОВАЯ УТЕЧКА GTA 6 ️



Здесь можно увидеть дискотеку, в которой танцуют главные герои во втором трейлере GTA VI.#gtavi #gta6 #gta6leak pic.twitter.com/NoFHFtWyXb – blass (@littleblass) 25 августа 2026

Хакеры даже запустили платные опросы, где пользователи покупают токены, чтобы проголосовать за выпуск следующих утечек видео. Некоторые энтузиасты тратят на это сотни долларов, а один из фанатов даже снял себя на видео, когда ел лук-порей под офисом студии Rockstar North в Шотландии.

Паника в Rockstar и безразличие ветеранов

Анонимы публикуют видео уже восемь дней подряд, несмотря на то, что издатель Take-Two направляет судебные запросы в Microsoft, Discord и X с целью установления их личностей. Ситуация обостряется, ведь всего через два дня должен состояться официальный показ геймплея на платформе Netflix.

НОВЫЙ УТЕЧКА GTA 6: ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ НА ПЛЯЖЕ ️



ПОЛНАЯ СЦЕНА на пляже #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/F7kFKJQHhc – Bds ️ (@Bsk0q) 25 августа 2026

Согласно данным издания Bloomberg, разработчики до сих пор не знают, как произошла эта утечка и кто за ней стоит. Руководство компании пытается подбодрить команду электронными письмами, поскольку внутри студии царит разочарование и гнев. Сообщество также обеспокоено тем, что злоумышленники могут обнародовать важные сюжетные спойлеры.

На данный момент ни Rockstar, ни Take-Two не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Несмотря на серьезную обеспокоенность руководства, некоторые ветераны индустрии призывают не паниковать.