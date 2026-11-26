Айтівець Ярослав Ковальський випустив безплатний вебсервіс Capiche, який озвучує Grand Theft Auto 6 у реальному часі десятьма мовами, зокрема й українською.

Як з'явився Capiche

Ковальський запустив проєкт через 70 годин після релізу гри як супутній інструмент для геймерів, які хочуть грати рідною мовою. Про сервіс він розповів у соцмережі X, пише Dev.ua.

Capiche працює в браузері на комп'ютері паралельно з грою. Сервіс зчитує субтитри з екрана й озвучує репліки персонажів у реальному часі, не втручаючись у файли гри.

Понад 5 мільярдів людей розмовляють рідною мовою, для якої GTA VI не має субтитрів. А GTA – це чисте кіно: кожен жарт, образа й сленговий вислів мають влучати вчасно,

– прокоментував розробник Ярослав Ковальський.

Окрім української, Capiche підтримує турецьку, індонезійську, гінді, арабську, в'єтнамську, тайську, чеську, філіппінську та ісландську мови.

Як налаштувати сервіс

Налаштування складається з кількох кроків:

Встановіть на комп'ютер застосунок PS Remote Play з офіційного сайту Sony, увійдіть в акаунт PlayStation і виберіть PS5.

На консолі один раз увімкніть функцію дистанційної гри в меню "Настройки" → "Система" → "Дистанційна гра" → "Дозволити дистанційну гру" і активуйте перемикач біля свого акаунта.

Вимкніть звук у вікні PS Remote Play на комп'ютері через значок динаміка внизу екрана. Тоді основний звук гри залишиться на телевізорі, а з комп'ютера лунатиме лише озвучення.

У налаштуваннях GTA 6 відкрийте Settings → UI → Subtitles & Captions, увімкніть субтитри, активуйте відображення імен мовців (Speaker Names – On) і залишіть англійську мову субтитрів.

У браузері на сторінці Capiche натисніть "Обрати вікно", на вкладці Window виберіть Remote Play та підтвердьте через Share. Потім наведіть червону рамку на область субтитрів і натисніть "Почати озвучення".

Після цього можна грати на телевізорі: сервіс зчитуватиме репліки з екрана комп'ютера й озвучуватиме їх українською.

Що кажуть про права та голоси

Ковальський наголошує, що Capiche – некомерційний фан-проєкт, не пов'язаний із Rockstar Games чи Take-Two Interactive. Сервіс не містить і не змінює оригінальних ігрових файлів, коду, аудіозаписів або зображень. Голосові доріжки генерує штучний інтелект як оригінальний аудіосупровід, і вони не копіюють голоси акторів гри.