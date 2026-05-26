Геймери розкрили нову механіку поліції у GTA 6

Уважні геймери помітили цікаве оновлення у GTA Online, яке потенційно може свідчити про появу нової механіки роботи поліції у GTA 6.

Геймери вважають, що Rockstar Games випадково засвітила одну з нових механік майбутньої гри просто в Grand Theft Auto Online, інформує 24 Канал.

Як працюватиме поліція у GTA 6?

Шанувальники Rockstar впевнені, що розробники випадково виказали нововведення з довгоочікуваної гри.

Усе почалося після допису користувача Reddit під ніком Ok-Oil-8903. Під час тюнінгу автомобіля Coquette D10 у GTA Online він помітив дивний текст, який раніше не бачив у грі.

У меню кастомізації авто з'явився опис VIN-коду автомобіля – "унікальний номер транспортного засобу, який використовується для його ідентифікації".

Гравці швидко звернули увагу, що в нинішній версії GTA Online така механіка взагалі не використовується та припустили, що вона потрапила у гру випадково, як фрагмент коду з тестової збірки GTA 6.

З огляду на це, деякі фанати Rockstar впевнені, що в GTA 6 гравцям доведеться не просто тікати від копів, а й "очищати" статус викрадених авто змінючи номерний знак чи приховуючи VIN-код.

У мережі навіть порівняли цю систему з грою Mafia II, де поліція може впізнати викрадений транспорт навіть через деякий час.

Rockstar природньо поки що утримуються від коментарів, як і у випадку з оновленням YouTube-каналу студії.