Кількість запитів на відпустку різко зросла через майбутній реліз GTA 6

Кількість запитів про відпустку 19 листопада зросла на 9 – 17 відсотків. Саме цього дня вийде GTA 6. Рекрутингова компанія BambooHR, яка займається пошуком працівників для своїх клієнтів і подальшою комунікацією між сторонами, зафіксувала це у своїх даних.

Що показали дані BambooHR?

Компанія BambooHR, яка розробляє програмне забезпечення для HR, проаналізувала запити на відпустку й зафіксувала помітний сплеск на 19 листопада. Порівняно зі звичайними запитами на третій четвер листопада їх стало більше на 9 – 17 відсотків, пише IGN.

Журналісти IGN зазначають, що не можуть напевно сказати, чи беруть вихідний усі люди саме заради гри. Проте логічно припустити, що значна частина запитів пов'язана з GTA 6.

Скільки коштуватиме реліз економіці?

Економісти оцінили втрати продуктивності у Сполучених Штатах через вихід гри в 1 мільярд доларів. Наскільки сильно гра вплине на світ загалом, ще доведеться побачити. Проте очевидно, що це масштабна подія. Очікування від GTA 6 дуже високі, а запуск, імовірно, стане одним із найбільших в історії розваг, а можливо, й найбільшим.

Як Rockstar розкручує гру?

Студія Rockstar витрачає на рекламу величезні кошти. Зокрема, вона заплатила 975 тисяч доларів за встановлення величезної рожевої неонової вивіски на арені команди Miami Heat. Крім того, розробник обклеїв місто рекламою вигаданих брендів із гри та класичними банерами з ключовим артом.

Мешканці Маямі навіть можуть поїсти в реальній версії Burger Shot. Це мережа швидкого харчування зі всесвіту GTA.

Що буде перед самим релізом?

18 листопада відбудеться безпрецедентний матч НБА між Miami Heat і Milwaukee Bucks. Команда Heat перетвориться на Vice City Heat: гравці вийдуть у джерсі в стилі GTA 6 на майданчику, якого ще ніхто не бачив. Це має стати ефектним фінальним акордом рекламної кампанії.

Гра вийде 19 листопада на PS5 та Xbox Series X/S. Версію для ПК, за чутками, випустять на початку 2027 року.