GTA 6 ще не вийшла, але вже претендує на 8 нагород The Game Awards 2026
Організатори щорічної премії The Game Awards 2026 оголосили повний список номінантів. Головною сенсацією стала поява екшну Grand Theft Auto 6 одразу у восьми категоріях.
Проєкт Rockstar номінували на звання "Гра року" за версією премії, а також ще на сім інших премій, повідомляє 24 Канал.
Вісім номінацій та історичний прецедент
Голосування для гравців розпочнуть 30 листопада, але ситуація з новим проєктом компанії Rockstar Games виявилася унікальною для індустрії: гру висунули на нагороди за день до її релізу 19 листопада, коли профільні огляди навіть не з'явилися у мережі.
У найпрестижнішій категорії "Гра року" GTA 6 змагатиметься проти таких суперників, як The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil Requiem, 007 First Light, Phantom Blade Zero та Control Resonant.
Крім головного призу, критики висунули проєкт Rockstar Games ще у сімох номінаціях:
- "Найкраща режисура";
- "Найкращий сюжет";
- "Найкращий пригодницький екшн";
- "Найкращий художній стиль";
- "Найкращий саундтрек і музика";
- "Найкращий звуковий дизайн";
- "Найкраща акторська гра".
Попри те, що раніше виходили близько до дати відбору такі хіти, як God of War Ragnarok, цей випадок став першим в історії The Game Awards, коли гру до її офіційного релізу висунули на головну премію.
Якщо GTA 6 здобуде перемогу у категорії "Гра року", це стане першою подібною статуеткою для Rockstar на цій церемонії – у 2018 році їхній проєкт Red Dead Redemption 2 поступився першістю грі God of War.
Повний список номінантів
- "Game of the Year" (Гра року) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade 0, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Game Direction" (Найкраща режисура) – Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Phantom Blade 0, Pragmata, Resident Evil Requiem.
- "Best Narrative" (Найкращий сюжет) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Resident Evil Requiem, The Blood of Dawnwalker.
- "Best Art Direction" (Найкращий художній стиль) – Control Resonant, Grand Theft Auto 6, MOUSE: P.I. for Hire, Phantom Blade 0, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Sound & Music" (Найкращий саундтрек і музика) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Grand Theft Auto 6, Mixtape, Phantom Blade 0, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Audio Design" (Найкращий звуковий дизайн) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Resident Evil Requiem, Star Wars: Galactic Racer.
- "Best Performance" (Краща акторська гра) – 007 First Light (Patrick Gibson), Grand Theft Auto 6 (Manni L. Perez), Marvel's Wolverine (Liam McIntyre), Resident Evil Requiem (Angela Sant'albano), Saros (Rahul Kohli).
- "Best Action/Adventure Game" (Найкращий пригодницький екшн) – 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto 6, Pragmata, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- "Best Action Game" (Найкращий екшн) – Ace Combat 8: Wings of Theve, Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade 0, Saros.
- "Best Role Playing Game" (Краща рольова гра) – Final Fantasy Resonance, Fire Emblem: Fortune's Weave, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, The Blood of Dawnwalker, Trails in the Sky: The 2nd Chapter.
- "Best Fighting Game" (Найкращий файтинг) – 2XKO, Avatar Legends: The Fighting Game, Invincible Vs, Marvel Tokon: Fighting Souls, My Hero Academia: All's Justice.
- "Best Family Game" (Краща сімейна гра) – Big Walk, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Nintendo Switch Sports Resort, Pokemon Pokopia, Yoshi and the Mysterious Book.
- "Best Sim/Strategy Game" (Найкращий симулятор / стратегія) – Mewgenics, Planet Zoo 2, Pokemon Pokopia, Slay the Spire 2, Star Wars Zero Company.
- "Best Sports/Racing Game" (Краща спортивна / гоночна гра) – EA Sports FC 27, Forza Horizon 6, Nintendo Switch Sports Resort, Screamer, Star Wars: Galactic Racer.
- "Best Multiplayer" (Найкращий мультиплеєр) – Big Walk, Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Marathon, Meccha Chameleon, Orbitals.
- "Best Independent Game" (Краща незалежна гра) – Big Walk, Cairn, Denshattack, Mewgenics, Mina the Hollower.
- "Best Debut Indie Game" (Найкращий інді-дебют) – Dressmaker, Esoteric Ebb, Orbitals, Replaced, Silver Pines.
- "Best Ongoing Game" (Краща гра, що розвивається) – ARC Raiders, Final Fantasy 14, Fortnite, No Man's Sky, The Witcher 3: Wild Hunt.
- "Best Community Support" (Краща підтримка спільноти) – Crimson Desert, Helldivers 2, No Man's Sky, The Witcher 3: Wild Hunt, Warframe.
- "Best Mobile Game" (Краща мобільна гра) – Arknights Endfield, Monster Hunter Outlanders, Neverness to Everness, Pokemon Champions, Where Winds Meet.
- "Best VR/AR Game" (Краща VR/AR гра) – Forefront, Into the Radius 2, Little Nightmares VR: Altered Echoes, Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, Thief VR: Legacy of Shadow.
- "Innovation in Accessibility" (Інновації у доступності) – Assassin's Creed Black Flag Resynced, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day, Marvel's Wolverine, Rhythm Heaven Groove.
- "Games for Impact" (Ігри з впливом) – Big Walk, Cairn, Forever Ago, Life is Strange: Reunion, Lily's World XD, Mixtape.
- "Best Adaptation" (Краща екранізація) – Cyberpunk Edgerunners 2, Fallout (Season 2), Mortal Kombat 2, Resident Evil, The Super Mario Galaxy Movie.
- "Most Anticipated Game" (Найочікуваніша гра) – Fable, Final Fantasy 7 Revelation, God of War Laufey, Resident Evil: Veronica, The Witcher 4.
- "Best User Creation" (Найкращий користувацький контент) – A Dream of Silence: Revamped (Baldur's Gate 3), Create Aeronautics (Minecraft), Nopixel V (Grand Theft Auto Online), Star Wars Droid Tycoon (Fortnite), TTK Testing (Roblox).
- "Best Esports Game" (Краща кіберспортивна гра) – Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Valorant.
Остаточні результати спільнота та розробники дізнаються вже під час прямої трансляції шоу ведучого Джеффа Кілі 10 грудня 2026 року.