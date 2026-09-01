Деякі дружини погрожують розлученням, якщо їхні чоловіки гратимуть у GTA 6

Реліз довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 ще не відбувся, а гра вже встигла спровокувати серйозні сімейні драми. У соціальних мережах розгорівся справжній бунт жінок, які вважають нові геймплейні механіки стосунків прямою зрадою та погрожують своїм партнерам розривом, якщо ті куплять новинку.

Чому гра викликала таку реакцію

Шквал обурення здійнявся наприкінці серпня після масштабного показу гри від компанії Rockstar та публікації перших прев'ю. Найбільше емоцій викликала деталізована романтична система між двома головними героями, Джейсоном та Лусією, пише IGN.

У соцмережі TikTok занепокоєні наречені та дружини почали масово заявляти, що не дозволять своїм чоловікам грати в нову частину франшизи. Багато користувачок відверто називають такий ігровий процес зрадою і погрожують розлученням. Вони обурюються, що гравці мають підтримувати віртуальні стосунки з дівчиною, водити її на побачення і навіть переписуватися, адже інакше вона ображатиметься.

Деякі коментатори намагаються заспокоїти розгніваних жінок, нагадуючи, що це всього лише відеогра. Окрім того, мільйони людей роками грають у The Sims, де створюють сім'ї та займаються віртуальним сексом без жодних сімейних сцен у реальному житті.

У компанії Rockstar чітко пояснили, що гравці взагалі не зобов'язані користуватися цими можливостями. Хоча на початку гри персонажі прагнуть романтики, саме користувач вирішує, чи варто розвивати ці стосунки.

Якщо гравець проігнорує цей аспект, герої не демонструватимуть палких почуттів, проте все одно підтримають один одного у скрутну хвилину. Якщо ж гравець перетворить персонажів на міцну пару, то зможе отримати від гри набагато більше можливостей.

Коли ви об'єднуєте їх, то почуваєтеся ніби опікуном їхніх стосунків, і починаєте захищати їх як єдине ціле,

– прокоментував керівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

Інтимні питання та скандальне минуле франшизи

Розробники наразі не підтвердили, чи буде можливість вступати в інтимний зв'язок поза сюжетними сценами. Трейлери чітко натякають на такі сцени, проте студія досі тримає в таємниці механіку їхнього запуску через рівень довіри.

Автори поводяться дуже обережно, зважаючи на попередні скандали. У минулому розробники вже мали серйозні проблеми через відвертий контент. Зокрема, у грі Grand Theft Auto: San Andreas у 2005 році знайшли приховану інтерактивну секс-гру, яку назвали Hot Coffee. Попри те, що творці вирізали міні-гру з фінальної версії, умільці змогли відновити файли. Це призвело до судових позовів, відкликання тиражів та суворого контролю з боку державних органів. Саме тому у новій частині навряд чи з'являться подібні міні-ігри.