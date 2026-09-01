Почему игра вызвала такую реакцию

В конце августа разразился шквал возмущения после масштабной презентации игры от компании Rockstar и публикации первых превью. Больше всего эмоций вызвала детализированная романтическая система между двумя главными героями, Джейсоном и Лусией, пишет IGN.

В соцсети TikTok обеспокоенные невесты и жены начали массово заявлять, что не позволят своим мужьям играть в новую часть франшизы. Многие пользовательницы откровенно называют такой игровой процесс изменой и угрожают разводом. Они возмущаются тем, что игрокам приходится поддерживать виртуальные отношения с девушкой, водить ее на свидания и даже переписываться, ведь иначе она обидится.

Некоторые комментаторы пытаются успокоить разгневанных женщин, напоминая, что это всего лишь видеоигра. Кроме того, миллионы людей годами играют в The Sims, где создают семьи и занимаются виртуальным сексом без каких-либо семейных сцен в реальной жизни.

В компании Rockstar четко пояснили, что игроки вообще не обязаны пользоваться этими возможностями. Хотя в начале игры персонажи стремятся к романтике, именно пользователь решает, стоит ли развивать эти отношения.

Если игрок проигнорирует этот аспект, герои не будут демонстрировать пылких чувств, однако все равно поддержат друг друга в трудную минуту. Если же игрок превратит персонажей в крепкую пару, то сможет получить от игры гораздо больше возможностей.

Когда вы объединяете их, то чувствуете себя как бы опекуном их отношений и начинаете защищать их как единое целое,

– прокомментировал руководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Интимные вопросы и скандальное прошлое франшизы

Разработчики пока не подтвердили, будет ли возможность вступать в интимные отношения вне сюжетных сцен. Трейлеры явно намекают на такие сцены, однако студия до сих пор держит в секрете механику их запуска из-за уровня доверия.

Авторы ведут себя очень осторожно, учитывая предыдущие скандалы. В прошлом у разработчиков уже были серьезные проблемы из-за откровенного контента. В частности, в игре Grand Theft Auto: San Andreas в 2005 году обнаружили скрытую интерактивную секс-игру, которую назвали Hot Coffee. Несмотря на то, что создатели удалили мини-игру из финальной версии, хваткие пользователи смогли восстановить файлы. Это привело к судебным искам, отзыву тиражей и строгому контролю со стороны государственных органов. Именно поэтому в новой части вряд ли появятся подобные мини-игры.