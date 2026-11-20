Геймери знайшли спосіб увімкнути режим від першої особи у довгоочікуваній грі GTA 6 вже в перший день після її офіційного релізу.

Розробники з Rockstar Games не додали цю функцію на старті, приховавши режим камери, який подобається багатьом геймерам. Втім гравці випадково виявили баг, який дозволяє його увімкнути, повідомляє 24 Канал.

Як активувати вигляд від першої особи

Довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto 6 відбувся 19 листопада 2026 року. На відміну від попередньої частини серії, новинку випустили без офіційної підтримки камери від першої особи.

Представники студії Rockstar раніше пояснювали, що під час розробки вони зосередилися на анімаціях від третьої особи. Однак уже через кілька годин після виходу гри користувачі знайшли оригінальний обхідний шлях.

Секретний метод розкрив блогер під ніком oneboyler, який опублікував відеоінструкцію на сервісі YouTube, а спільнота швидко завірусила її в мережі X.

Інструкція на YouTube: дивіться відео

Щоб активувати прихований режим на консолі PlayStation 5, геймерам потрібно виконувати чітку послідовність дій:

Спочатку необхідно зайти у налаштування контролера та змінити функцію сенсорної панелі з відкриття карти на перемикання камери;

після цього гравець має сісти на водійське сидіння автомобіля і дістати ігровий смартфон кнопкою вгору на хрестовині;

далі потрібно сховати телефон кнопкою "Коло" або "B" та одразу кілька разів поспіль натиснути сенсорну панель;

у разі успішного виконання трюку камера фіксується у ракурсі від першої особи.

Гравець може вільно вийти з транспортного засобу та досліджувати Вайс-Сіті від імені Джейсона чи Лу.

При цьому в грі повноцінно працюють анімації ходьби та використання зброї.

Як ви можете бачити, анімації зброї для режиму від першої особи вже є в грі,

– прокоментував автор знахідки, блогер oneboyler.

Утім, у нинішній версії багу існує одне суттєве обмеження. Гравці не можуть просто перемикнути камеру назад у звичний режим від третьої особи. Для відновлення стандартного вигляду доводиться заново завантажувати збереження.

Наявність повністю готових анімацій зброї та деталізованих салонів автомобілів у майстернях тюнінгу свідчить про те, що розробники готували цей режим заздалегідь.

У геймерській спільноті вже висувають різні припущення щодо дій Rockstar. Деякі користувачі вважають, що авторам знадобився додатковий час на виправлення помилок та "шліфовку" механіки перед офіційним оновленням, яке додасть її в гру.