Масштабний витік на 192 гігабайти розкрив скасовані DLC для GTA 5 та майбутнє GTA 6

Ігрову спільноту знову сколихнув масштабний витік даних, пов'язаний із GTA. Невідомі опублікували архів обсягом 192 гігабайти, який розкриває чимало секретів розробників.

Таємниці Rockstar злили в мережу і тепер геймери вважають, що GTA 6 може отримати гігантську карту з Ліберті-Сіті, повідомляє Dexerto.

Що саме знайшли у гігантському архіві

Головною знахідкою серед оприлюдненого масиву файлів стала оновлена карта культового міста Ліберті-Сіті – ігрового аналога Нью-Йорка.

Блогер під ніком TJGM проаналізував дані та виявив, що розробники планували додати це місто як масштабне оновлення для GTA Online.

A quick recap of the massive 192GB #GTA/Rockstar leak and what it contains.



- GTA VI map assets and other VI files. It's not the full map and it looks like it might just be LOD assets.

- Files from the cut Liberty City DLC for GTA V, which shows us a MUCH larger Liberty City… pic.twitter.com/W37iaIP8Mb — TJGM (@TJGM_) September 18, 2026

Окрім Ліберті-Сіті, у файлах виявили вирізані транспортні засоби та сюжетні доповнення для GTA 5, які стосувалися одного з головних героїв – Тревора.

Раніше інсайдери вже згадували про скасоване DLC про агента Тревора, проте лише зараз з'явилися прямі підтвердження його розробки.

Водночас архів містить елементи, які безпосередньо стосуються майбутнього GTA 6. Серед них фахівці знайшли асети низької деталізації (LOD-асети) та файли під назвою "new terrain", що вказує на розробку абсолютно нових територій.

Аналітики припускають, що масштабний проєкт "Ліберті-Сіті" свого часу скасували для GTA 5 саме задля того, щоб інтегрувати його як майбутнє доповнення до GTA 6.

Ну і на останок, ентузіастам вдалося "дістати" з архіву мапу GTA 6, яку можна запустити у GTA 5. Щоправда, вона вельми сира і її стан датується приблизно 2015-16 роком. Той самий блогер вже зробив серію дописів, порівнюючи ті самі місця з неї та з нових офіційних матеріалів гри.

Студія Rockstar Games традиційно утримується від коментарів щодо витоку та продовжує підготовку до релізу GTA 6, який запланували на 19 листопада 2026 року на консолях PS 5 та Xbox Series X|S.