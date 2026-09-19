Секреты Rockstar просочились в сеть, и теперь геймеры полагают, что GTA 6 может получить гигантскую карту с Либерти-Сити, сообщает Dexerto.

Что именно нашли в гигантском архиве

Главной находкой среди обнародованного массива файлов стала обновленная карта культового города Либерти-Сити – игрового аналога Нью-Йорка.

Блогер под ником TJGM проанализировал данные и обнаружил, что разработчики планировали добавить этот город в качестве масштабного обновления для GTA Online.

Помимо Либерти-Сити, в файлах обнаружили вырезанные транспортные средства и сюжетные дополнения для GTA 5, касавшиеся одного из главных героев – Тревора.

Ранее инсайдеры уже упоминали об отмененном DLC об агенте Треворе, однако лишь сейчас появились прямые подтверждения его разработки.

В то же время архив содержит элементы, которые напрямую касаются будущей GTA 6. Среди них специалисты обнаружили ассеты низкой детализации (LOD-ассеты) и файлы под названием "new terrain", что указывает на разработку совершенно новых территорий.

Аналитики предполагают, что масштабный проект "Либерти-Сити" в свое время отменили для GTA 5 потому, что его запланировали интегрировать в качестве будущего дополнения к GTA 6.

Ну и напоследок, энтузиастам удалось "достать" из архива карту GTA 6, которую можно запустить в GTA 5. Правда, она весьма сырая, и ее состояние датируется примерно 2015-2016 годом. Тот же блогер уже опубликовал серию постов, в которых сравнивает те же места с карты и с новых официальных материалов игры.

Студия Rockstar Games традиционно воздерживается от комментариев по поводу утечки и продолжает подготовку к релизу GTA 6, который запланирован на 19 ноября 2026 года на консолях PS 5 и Xbox Series X|S.