Видавець GTA несподівано згадав про сьому частину гри, хоча шоста ще не вийшла

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік під час інтерв'ю в рамках конференції TD Cowen минулого тижня розповів багато цікавого журналістам, зокрема й про серію ігор Grand Theft Auto. Ми вже знаємо, що GTA 6 точно вийде на ПК, а тепер почули першу згадку про GTA 7. Але ні, про якісь конкретні плани поки що не йдеться.

Анонсу шостої частини весь світ чекав роками. Лише наприкінці 2023 року студія та видавець нарешті почали розкривати деякі деталі, коли з'явився перший трейлер довгоочікуваної гри. Після цього трейлера знову настала тиша — гравці пішли на крайні заходи, щоб спробувати знайти підказки про те, коли можуть з'явитися подальші новини. Зельнік вирішив пояснити, чим займалася Rockstar протягом майже 12 років з моменту виходу GTA 5, і побіжно в цей час згадав GTA 7.

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Що видавець сказав про GTA 7

Коли генеральний директор Take-Two отримав питання про те, яке майбутнє чекає на релізи Rockstar, і чи буде між іграми такий же великий розрив, як між GTA 5 і 6, Штраус Зельнік сам заговорив про ймовірне продовження.

"Я знаю, що ми ще навіть не в GTA 6, але думаємо про...", – почав журналіст своє запитання, але бос Take-Two швидко перебив його й пожартував: "GTA 7?".

Він сказав: "Важливо пам'ятати, що коли випустили GTA 5, Rockstar не сиділа склавши руки 12 років. Ми запустили GTA Online, яка перетворилася на величезну, живу, дихаючу екосистему, яка продовжує працювати і розвиватися донині. Таким чином, лейбл повністю трансформувався з лейблу, який випускав великі, автономні, монолітні ігри, на лейбл, який зараз займається послугами в реальному часі".

Зельнік також додав, що в цей час Rockstar також працювала над Red Dead Redemption 2.

Я думаю, що з огляду на масштаби цього лейблу не так вже й багато можна зробити. Це не та ситуація, коли 12 років виробляється продукт, це 12 років, коли Rockstar випускає величезну кількість контенту. І ще одна маленька гра під назвою Red Dead,

– сказав він.

Нагадаємо, шоста частина GTA вийде восени 2025 року. Після цього ще мінімум кілька років жодних згадок про плани чи розробку наступної частини ніхто не очікує.