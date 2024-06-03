Не поспішайте хвилюватися. Для Rockstar, як і для багатьох інших студій, це нормально. Вона робила це багато разів: спочатку анонсують гру для консолей, випускають її, а потім повідомляють про версію для ПК, що виходить пізніше.

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Що сказав Штраус Зельнік

Під час інтерв'ю в рамках конференції TD Cowen минулого тижня генеральний директор Take-Two Штраус Зельнік отримав запитання про відсутність анонсу для ПК. У відповідь ми отримали щось розмите й незрозуміле:

"Ну, відсутність анонсу — це не те, що може бути викарбувано в камені, наскільки я можу сказати, тому що єдине, що відбувається після відсутності анонсу — це анонс, я вважаю, або тривала відсутність анонсу. Я думаю, що це теж може статися. Мені не здається, що ні те, ні інше не буде викарбувано в камені. Але у Rockstar є підхід до платформ, який ми вже бачили раніше. І вони зроблять більше анонсів у свій час. Я вважаю, що правильна стратегія для нашого бізнесу — бути там, де знаходиться споживач, і історично ця компанія звертається до споживачів, де б вони не були, на будь-якій платформі, яка має сенс, з плином часу. Ясно?" – сказав Зельнік.

Насправді не дуже ясно. Але між рядків ми таки можемо розгледіти натяки на те, що GTA 6 буде портована на ПК, але анонс з'явиться пізніше. Rockstar завжди спочатку зосереджується на консолях, а вже потім на комп'ютерах. Так було з Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, LA Noire і навіть Red Dead Redemption 2.

Така заплутана й поверхнева відповідь з одного боку може дивувати, але з іншого – зрозуміла через всю секретність, якою компанії одержимі під час розробки своїх проєктів. Вони стримують кожне оголошення про майбутні події та трейлери, приховують сюжети, дати виходу та інше, щоб розкривати все порціями й у потрібний з маркетингової точки зору момент.

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