Безплатна гра в Epic Games Store

Chivalry 2 – багатокористувацька гра від Torn Banner Studios. Вона є кросплатформною, тож ви можете грати на ПК з друзями, які користуються консоллю, або навпаки.

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Варто зазначити, що Chivalry 2 вельми невимоглива. Для неї достатньо процесора Intel i3, 8 гігабайтів оперативної пам'яті, а також відеокарти Nvidia GeForce GTX 660 або AMD Radeon HD 7870 2 GB, щоб грати на мінімальних налаштуваннях графіки.

Ось, що розробник заявляє для свого проєкту:

Беріть участь у приголомшливих кінематографічних поєдинках для 64 гравців, натхнених епічними фільмами про Середньовіччя.

Переживіть масштабні битви в середньовічному антуражі: від дуелей на турнірних майданчиках до повномасштабних облог замків.

Обирайте власний ігровий стиль, адже у вашому розпорядженні буде чотири класи та 12 підкласів, кожен — з унікальною зброєю та здібностями.

На жаль, української мови гра не має.

Chivalry 2 / Фото Tripwire Presents

Відгуки

Варто зазначити, що гра отримала дуже високі відгуки від критиків. Її загальна оцінка в Epic Games Store – 4,6 із 5 балів. Її називають "неймовірно веселою", а також відзначають зрозуміле управління й чудових персонажів.

Видання IGN поставило Chivalry 2 оцінку в 9 балів із 10, а PC Gamer – 91 бал зі 100.

Останні відгуки від самих гравців були дещо негативними через невдалі оновлення, але загальна кількість рецензій – дуже схвальні.

Поспішіть забрати гру Chivalry 2 до 6 червня. Після цього відкриється наступна гра, назва якої поки що невідома.