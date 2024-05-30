Найкращі безплатні ігри

Сьогодні якість таких проєктів як ніколи висока завдяки конкуренції, а кількість зашкалює завдяки популярності й прибутковості моделі Free-to-play. До того ж розробники охопили всі можливі платформи, щоб ви могли насолоджуватись грою і на ПК, і на консолях, і на мобільних платформах.

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Genshin Impact . Коли це була нова гра, багато хто вважав, що це слабенька копія Zelda: Breath of the Wild з вражаючою аніме-графікою і не більше того. Однак виявилось, що все зовсім не так. Світ її багатий і різноманітний. Хоча битви з ворогами складають основну частину гри, багато радості і задоволення приносить кастомізація армії персонажів, накопичення колекції здобичі і подальше їх посилення. Попри те, що в гру вбудована ціла система мікротранзакцій, в більшу частину гри можна грати, не витрачаючи ні копійки.

. Коли це була нова гра, багато хто вважав, що це слабенька копія Zelda: Breath of the Wild з вражаючою аніме-графікою і не більше того. Однак виявилось, що все зовсім не так. Світ її багатий і різноманітний. Хоча битви з ворогами складають основну частину гри, багато радості і задоволення приносить кастомізація армії персонажів, накопичення колекції здобичі і подальше їх посилення. Попри те, що в гру вбудована ціла система мікротранзакцій, в більшу частину гри можна грати, не витрачаючи ні копійки. Dota 2 . Ця гра може здаватися заскладною для новачка, і вам, імовірно, доведеться провести не один десяток годин, що повністю освоїти глибоку ігрову механіку. Однак воно того варте.

. Ця гра може здаватися заскладною для новачка, і вам, імовірно, доведеться провести не один десяток годин, що повністю освоїти глибоку ігрову механіку. Однак воно того варте. Overwatch 2. Мета Overwatch 2 оманливо проста — стояти на об'єкті або поблизу нього і не підпускати іншу команду до нього достатньо довго, щоб перемогти. На практиці все набагато складніше, ніж на словах.

Трейлер Overwatch 2: відео

Rocket League . Ви – машина, а у вас є м'яч. Закиньте м'яч у ворота іншої команди і не дайте йому потрапити у ваші. Все максимально просто. Проте її базовий набір правил робить більше, ніж більшість ігор з горами діалогів та ігровими системами. Кожен матч — це чиста випадковість: група гравців імпровізує, реагуючи один на одного, доки не закінчиться час. Вам доведеться робити розрахунки в реальному часі, прокладати потенційні траєкторії на око, переглядати кути і швидкість, необхідні для того, щоб просто закинути м'яч у сітку, коли ви рухаєтеся.

. Ви – машина, а у вас є м'яч. Закиньте м'яч у ворота іншої команди і не дайте йому потрапити у ваші. Все максимально просто. Проте її базовий набір правил робить більше, ніж більшість ігор з горами діалогів та ігровими системами. Кожен матч — це чиста випадковість: група гравців імпровізує, реагуючи один на одного, доки не закінчиться час. Вам доведеться робити розрахунки в реальному часі, прокладати потенційні траєкторії на око, переглядати кути і швидкість, необхідні для того, щоб просто закинути м'яч у сітку, коли ви рухаєтеся. Fall Guys . Це новий погляд на формат королівської битви. Звичайно, в кінці може залишитися тільки один гравець або загін, але тут немає ніякої зброї. По суті, це платформер у дусі MXC або Takeshi's Castle, в якому лише певна кількість гравців пройде кожен раунд з перешкодами. Це також, можливо, найбезглуздіша і найприємніша багатокористувацька гра. Вам не обов'язково вигравати, щоб добре провести час.

. Це новий погляд на формат королівської битви. Звичайно, в кінці може залишитися тільки один гравець або загін, але тут немає ніякої зброї. По суті, це платформер у дусі MXC або Takeshi's Castle, в якому лише певна кількість гравців пройде кожен раунд з перешкодами. Це також, можливо, найбезглуздіша і найприємніша багатокористувацька гра. Вам не обов'язково вигравати, щоб добре провести час. Apex Legends . Apex – це смертельний поєдинок на 60 гравців, команди яких складаються з трьох осіб. Мета вашої команди — залишитися останньою в Королівському каньйоні, де вам доведеться мародерствувати і боротися за виживання.

. Apex – це смертельний поєдинок на 60 гравців, команди яких складаються з трьох осіб. Мета вашої команди — залишитися останньою в Королівському каньйоні, де вам доведеться мародерствувати і боротися за виживання. Pokemon Go . Основним її елементом є прогулянки на свіжому повітрі в пошуках звірів, що робить цей проєкт унікальним і корисним для здоров'я досвідом.

. Основним її елементом є прогулянки на свіжому повітрі в пошуках звірів, що робить цей проєкт унікальним і корисним для здоров'я досвідом. Fortnite Battle Royale . Fortnite – це не лише гра, а й цілий соціальний простір. Де ще ви побачите Людину-павука, який глузує з Джона Сени "You Can't See Me", поруч з Індіаною Джонсом, який танцює під пісню Dua Lipa або Аріани Гранде?

. Fortnite – це не лише гра, а й цілий соціальний простір. Де ще ви побачите Людину-павука, який глузує з Джона Сени "You Can't See Me", поруч з Індіаною Джонсом, який танцює під пісню Dua Lipa або Аріани Гранде? Call of Duty: Warzone. Протягом багатьох років Fortnite була улюбленою королівською битвою для молодих гравців, поки не з'явилася Call of Duty: Warzone. Інтерес до королівської битви під час пандемії зріс, і ця безкоштовна королівська битва збереглася в численних ітераціях франшизи Call of Duty, з новими картами, ігровими режимами та зброєю, які допомогли збільшити кількість гравців понад 100 мільйонів. В основній грі ви можете грати поодинці або в команді і змагатися з 149 іншими гравцями, бігаючи між різними цікавими точками в пошуках зброї, тактичних предметів і транспортних засобів.

Трейлер Call of Duty: Warzone: відео