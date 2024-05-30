Самые лучшие бесплатные игры

Сегодня качество таких проектов как никогда высокое благодаря конкуренции, а количество зашкаливает благодаря популярности и прибыльности модели Free-to-play. К тому же разработчики охватили все возможные платформы, чтобы вы могли наслаждаться игрой и на ПК, и на консолях, и на мобильных платформах.

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Genshin Impact . Когда это была новая игра, многие считали, что это слабенькая копия Zelda: Breath of the Wild с впечатляющей аниме-графикой и не более того. Однако оказалось, что все совсем не так. Мир ее богат и разнообразен. Хотя сражения с врагами составляют основную часть игры, много радости и удовольствия приносит кастомизация армии персонажей, накопление коллекции добычи и дальнейшее их усиление. Несмотря на то, что в игру встроена целая система микротранзакций, в большую часть игры можно играть, не тратя ни копейки.

. Когда это была новая игра, многие считали, что это слабенькая копия Zelda: Breath of the Wild с впечатляющей аниме-графикой и не более того. Однако оказалось, что все совсем не так. Мир ее богат и разнообразен. Хотя сражения с врагами составляют основную часть игры, много радости и удовольствия приносит кастомизация армии персонажей, накопление коллекции добычи и дальнейшее их усиление. Несмотря на то, что в игру встроена целая система микротранзакций, в большую часть игры можно играть, не тратя ни копейки. Dota 2 . Эта игра может казаться слишком сложной для новичка, и вам, вероятно, придется провести не один десяток часов, что полностью освоить глубокую игровую механику. Однако оно того стоит.

. Эта игра может казаться слишком сложной для новичка, и вам, вероятно, придется провести не один десяток часов, что полностью освоить глубокую игровую механику. Однако оно того стоит. Overwatch 2. Цель Overwatch 2 обманчиво проста — стоять на объекте или вблизи него и не подпускать другую команду к нему достаточно долго, чтобы победить. На практике все намного сложнее, чем на словах.

Трейлер Overwatch 2: видео

Rocket League . Вы – машина, а у вас есть мяч. Закиньте мяч в ворота другой команды и не дайте ему попасть в ваши. Все максимально просто. Однако ее базовый набор правил делает больше, чем большинство игр с горами диалогов и игровыми системами. Каждый матч — это чистая случайность: группа игроков импровизирует, реагируя друг на друга, пока не закончится время. Вам придется делать расчеты в реальном времени, прокладывать потенциальные траектории на глаз, просматривать углы и скорость, необходимые для того, чтобы просто забросить мяч в сетку, когда вы двигаетесь.

. Вы – машина, а у вас есть мяч. Закиньте мяч в ворота другой команды и не дайте ему попасть в ваши. Все максимально просто. Однако ее базовый набор правил делает больше, чем большинство игр с горами диалогов и игровыми системами. Каждый матч — это чистая случайность: группа игроков импровизирует, реагируя друг на друга, пока не закончится время. Вам придется делать расчеты в реальном времени, прокладывать потенциальные траектории на глаз, просматривать углы и скорость, необходимые для того, чтобы просто забросить мяч в сетку, когда вы двигаетесь. Fall Guys . Это новый взгляд на формат королевской битвы. Конечно, в конце может остаться только один игрок или отряд, но здесь нет никакого оружия. По сути, это платформер в духе MXC или Takeshi's Castle, в котором лишь определенное количество игроков пройдет каждый раунд с препятствиями. Это также, возможно, самая бессмысленная и самая приятная многопользовательская игра. Вам необязательно выигрывать, чтобы хорошо провести время.

. Это новый взгляд на формат королевской битвы. Конечно, в конце может остаться только один игрок или отряд, но здесь нет никакого оружия. По сути, это платформер в духе MXC или Takeshi's Castle, в котором лишь определенное количество игроков пройдет каждый раунд с препятствиями. Это также, возможно, самая бессмысленная и самая приятная многопользовательская игра. Вам необязательно выигрывать, чтобы хорошо провести время. Apex Legends . Apex – это смертельный поединок на 60 игроков, команды которых состоят из трех человек. Цель вашей команды — остаться последней в Королевском каньоне, где вам придется мародерствовать и бороться за выживание.

. Apex – это смертельный поединок на 60 игроков, команды которых состоят из трех человек. Цель вашей команды — остаться последней в Королевском каньоне, где вам придется мародерствовать и бороться за выживание. Pokemon Go . Основным ее элементом являются прогулки на свежем воздухе в поисках зверей, что делает этот проект уникальным и полезным для здоровья опытом.

. Основным ее элементом являются прогулки на свежем воздухе в поисках зверей, что делает этот проект уникальным и полезным для здоровья опытом. Fortnite Battle Royale . Fortnite – это не только игра, но и целое социальное пространство. Где еще вы увидите Человека-паука, который насмехается над Джоном Сеной "You Can't See Me", рядом с Индианой Джонсом, который танцует под песню Dua Lipa или Арианы Гранде?

. Fortnite – это не только игра, но и целое социальное пространство. Где еще вы увидите Человека-паука, который насмехается над Джоном Сеной "You Can't See Me", рядом с Индианой Джонсом, который танцует под песню Dua Lipa или Арианы Гранде? Call of Duty: Warzone. В течение многих лет Fortnite была любимой королевской битвой для молодых игроков, пока не появилась Call of Duty: Warzone. Интерес к королевской битве во время пандемии возрос, и эта бесплатная королевская битва сохранилась в многочисленных итерациях франшизы Call of Duty, с новыми картами, игровыми режимами и оружием, которые помогли увеличить количество игроков более чем на 100 миллионов. В основной игре вы можете играть в одиночку или в команде и соревноваться с 149 другими игроками, бегая между различными интересными точками в поисках оружия, тактических предметов и транспортных средств.

Трейлер Call of Duty: Warzone: видео