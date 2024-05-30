Как убить 50 врагов из гранатомета в Helldivers 2

Приступая к выполнению этого задания, следует помнить, что это оружие имеет достаточно высокий показатель дружественного огня. Большое количество врагов, которых вы хотите легко убить, может усложнить контроль над тем, кого именно вы убиваете.

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Чтобы облегчить себе задачу, лучше всего обратить внимание на терминидов – они органические, а не металлические, как автоматоны, а значит более благоприятны к урону от гранатомета.

Кроме того, его малый радиус поражения означает, что вы не можете рассчитывать на уничтожение большого количества врагов за один раз, если только все они не сгруппируются вместе. К счастью, терминиды любят собираться вместе, поэтому меткие выстрелы могут убить одной гранатой сразу несколько особей.

Не забывайте о дистанции, ведь гранаты отскакивают от слишком близких целей, поэтому существует вероятность, что одна из них полетит на вас самих. Лучше всего вести бой на средней дистанции и постоянно отступать назад, чтобы оставаться на постоянном расстоянии. Сохраняйте определенное пространство между собой и целью, а затем просто стреляйте в то место, где враги больше всего сгруппированы вместе, чтобы максимизировать количество поверженных врагов.

В миссии "Ликвидация" на среднем уровне сложности вы легко справитесь с 50 врагами. Средний уровень обеспечивает оптимальную плотность врагов, а также гарантирует, что они не настолько крепкие, чтобы граната от них отскакивала.

Напомним: в Helldivers 2 недавно нашли интересный баг, который дает неуязвимость к атакам самого сильного врага в игре. Вооружившись мощной машиной Emancipator, вы можете не бояться атак со стороны Factory Strider – пушки этого великана просто не видят вас, по крайней мере пока что.