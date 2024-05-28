Что за баг
Среди врагов в Helldivers 2 есть терминиды, похожие на жуков или пауков, и автоматоны, то есть роботы. Они являются главными действующими лицами галактической войны, к которой присоединяются игроки. На вершине этой "пищевой цепи" находится Factory Strider – боевая машина автоматонов, обладающая разрушительной огневой силой.
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Это чрезвычайно тяжелая мишень для поражения. Она может выдерживать несколько прямых попаданий 500-килограммовой бомбы. Но теперь этот грозный враг может быть не таким страшным, по крайней мере пока разработчики не исправят баг.
После того как игроки выполнили последний Большой заказ и получили в его итоге мех Emancipator, имеющий собственную мощную огневую мощь, они заметили кое-что странное. В одном из постов на субредите Helldivers 2 появились видеодоказательства бага, который, похоже, делает Emancipator неуязвимым к навесным мини-пушкам Factory Strider.
В ролике пользователь Alexlonglifefire показывает, как именно это работает:
- Он подходит к Factory Strider почти вплотную, но враг не стреляет.
- Когда игрок покидает мех, выходя наружу, огромная машина тут же открывает огонь.
- При этом, если спрятаться за Emancipator, выстрелы также прекращаются.
- После этого Alexlonglifefire вернулся в свой бронированный транспорт, он подошел еще ближе, но результат был тот же – никакой реакции.
Игроки имеют собственные теории относительно того, что происходит. Некоторые из них связывают это с багом, который нарушает прямую видимость, а другие подтверждают, что подобные вещи случаются при развертывании баллистического щита. Но есть еще одна теория, которая выглядит крайне интересно, хоть и вряд ли является правдивой, поскольку тогда игра потеряла бы смысл:
Робот не вредит роботу,
– написал один из пользователей в комментариях, намекая, что Factory Strider может воспринимать Emancipator как дружественный объект...
Независимо от происхождения феномена, уничтожение сильнейших врагов-автоматов стало намного проще, но, вероятно, временным.