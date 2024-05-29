Если вы хотите настроить игру по собственному вкусу, немного улучшить графику, устранить проблемы частоты кадров и странный визуальный артефакт, который рисует черные точки на лицах, вот несколько советов о том, что с этим можно сделать.

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Драйвер

Прежде всего, убедитесь, что драйверы вашей видеокарты обновлены. Как раз накануне выхода Hellblade 2 компания Nvidia выпустила новый драйвер специально для улучшения производительности видеокарт в игре Senua's Saga. Даже если у вас нет видеокарты Nvidia, убедитесь, что ваши драйверы от производителя обновлены.

Настройка графики

Перед запуском игры стоит погрузиться в настройки графики. Традиционно в разделе "Настройки" – "Графика" вы найдете ряд настроек, с которых стоит начать, а также измеритель производительности в верхнем правом углу экрана, который будет понятен и без объяснений.

Если вы не привыкли читать подобные счетчики, вам стоит обратить внимание на раздел "Кадры" и панель видеопамяти. Первый показывает, сколько кадров в секунду вы получаете (FPS). Hellblade уделяет значительно больше внимания повествованию, а сражения здесь не настолько стремительные и сногсшибательные, поэтому 30 кадров в секунду дают приличный опыт. Однако 60 кадров и выше, конечно же, еще больше улучшат ваш опыт, если ваше это железо позволяет.

Следующее, с чем вы захотите поработать, — это выбор апскейлера, который зависит от вашей видеокарты.

Пользователям AMD стоит использовать FSR3.

Тем, кто пользуется технологией Nvidia – DLSS.

Судя по отзывам, которые можно найти в сети, альтернативы не следует использовать без крайней необходимости.

Затенение с переменной скоростью уменьшает количество усилий, которые тратит ваш графический процессор на рендеринг малозаметных участков экрана. Обычно это приводит к улучшению производительности при менее заметном снижении визуальной точности. Нажав на "Дополнительные параметры" в настройках графики, вы откроете нисходящее меню, где сможете настроить этот параметр в соответствии с вашими предпочтениями и производительностью вашего компьютера.

В Hellblade 2 нет специального инструмента для тестирования, но ближайшим к нему является "Предварительный просмотр", который активируется нажатием клавиши пробел или кнопки меню на контроллере. Это вытянет меню назад, чтобы показать сцену с главной героиней, листьями, зданием позади и другими элементами. Вы можете переключаться между различными уровнями качества для определенных настроек, чтобы увидеть эффект в реальном времени.

Вот как выглядит "Предварительный просмотр": смотрите видео

Кстати: если во время игры перейти к настройкам графики и выбрать опцию "Предварительный просмотр", то вместо нее будет показано активную сцену.

Это хороший способ устранить определенные проблемы, которые могут возникать во время отдельных моментов игры Hellblade 2. Однако менять эти настройки все же лучше перед загрузкой в игру, поскольку опция предварительного просмотра в главном меню показывает больше движения, чем во время игры.

Вот, что пишет обозреватель Kotaku Клэр Джексон: "Из моего опыта, я считаю, что постобработку, эффекты, отображения, текстуры, расстояние обзора и листьев стоит поднять до высоких значений. Отображение, в частности, я считаю, что стоит поднять до высокого уровня. Все остальное я оставила на среднем уровне, но ваши результаты и предпочтения могут отличаться".

FPS в реальном времени

Игра имеет встроенную возможность отслеживания частоты кадров, которую вы найдете, перейдя в Настройки – Дополнительные настройки – Показать FPS. В одном из углов экрана появится счетчик частоты кадров, и вы сможете настроить его прозрачность и цвет текста. Поскольку в Hellblade 2 всегда есть постоянные полоски уведомлений, счетчик FPS не должен сильно отвлекать. И он может помочь вам понять, насколько хорошо работает ваша система.

Черные точки на лицах персонажей

Существует вероятность, что вы можете столкнуться с небольшим визуальным багом в Hellblade 2, который может попортить вам впечатление от игры, а именно черные точки на лицах персонажей. Они будут появляться во время игрового процесса и в кат-сценах.

Эта проблема устраняется после обновления видеокарты Nvidia до последнего драйвера, о чем мы говорили в самом начале. Кроме того, может помочь повышение параметра "Эффекты" до уровня "Высокий".

Трейлер Senua's Saga: Hellblade II: смотрите видео