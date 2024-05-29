Если вы хотите настроить игру по собственному вкусу, немного улучшить графику, устранить проблемы частоты кадров и странный визуальный артефакт, который рисует черные точки на лицах, вот несколько советов о том, что с этим можно сделать.
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Драйвер
Прежде всего, убедитесь, что драйверы вашей видеокарты обновлены. Как раз накануне выхода Hellblade 2 компания Nvidia выпустила новый драйвер специально для улучшения производительности видеокарт в игре Senua's Saga. Даже если у вас нет видеокарты Nvidia, убедитесь, что ваши драйверы от производителя обновлены.
Настройка графики
Перед запуском игры стоит погрузиться в настройки графики. Традиционно в разделе "Настройки" – "Графика" вы найдете ряд настроек, с которых стоит начать, а также измеритель производительности в верхнем правом углу экрана, который будет понятен и без объяснений.
Если вы не привыкли читать подобные счетчики, вам стоит обратить внимание на раздел "Кадры" и панель видеопамяти. Первый показывает, сколько кадров в секунду вы получаете (FPS). Hellblade уделяет значительно больше внимания повествованию, а сражения здесь не настолько стремительные и сногсшибательные, поэтому 30 кадров в секунду дают приличный опыт. Однако 60 кадров и выше, конечно же, еще больше улучшат ваш опыт, если ваше это железо позволяет.
Следующее, с чем вы захотите поработать, — это выбор апскейлера, который зависит от вашей видеокарты.
- Пользователям AMD стоит использовать FSR3.
- Тем, кто пользуется технологией Nvidia – DLSS.
Судя по отзывам, которые можно найти в сети, альтернативы не следует использовать без крайней необходимости.
Затенение с переменной скоростью уменьшает количество усилий, которые тратит ваш графический процессор на рендеринг малозаметных участков экрана. Обычно это приводит к улучшению производительности при менее заметном снижении визуальной точности. Нажав на "Дополнительные параметры" в настройках графики, вы откроете нисходящее меню, где сможете настроить этот параметр в соответствии с вашими предпочтениями и производительностью вашего компьютера.
В Hellblade 2 нет специального инструмента для тестирования, но ближайшим к нему является "Предварительный просмотр", который активируется нажатием клавиши пробел или кнопки меню на контроллере. Это вытянет меню назад, чтобы показать сцену с главной героиней, листьями, зданием позади и другими элементами. Вы можете переключаться между различными уровнями качества для определенных настроек, чтобы увидеть эффект в реальном времени.
Вот как выглядит "Предварительный просмотр": смотрите видео
Это хороший способ устранить определенные проблемы, которые могут возникать во время отдельных моментов игры Hellblade 2. Однако менять эти настройки все же лучше перед загрузкой в игру, поскольку опция предварительного просмотра в главном меню показывает больше движения, чем во время игры.
Вот, что пишет обозреватель Kotaku Клэр Джексон: "Из моего опыта, я считаю, что постобработку, эффекты, отображения, текстуры, расстояние обзора и листьев стоит поднять до высоких значений. Отображение, в частности, я считаю, что стоит поднять до высокого уровня. Все остальное я оставила на среднем уровне, но ваши результаты и предпочтения могут отличаться".
FPS в реальном времени
Игра имеет встроенную возможность отслеживания частоты кадров, которую вы найдете, перейдя в Настройки – Дополнительные настройки – Показать FPS. В одном из углов экрана появится счетчик частоты кадров, и вы сможете настроить его прозрачность и цвет текста. Поскольку в Hellblade 2 всегда есть постоянные полоски уведомлений, счетчик FPS не должен сильно отвлекать. И он может помочь вам понять, насколько хорошо работает ваша система.
Черные точки на лицах персонажей
Существует вероятность, что вы можете столкнуться с небольшим визуальным багом в Hellblade 2, который может попортить вам впечатление от игры, а именно черные точки на лицах персонажей. Они будут появляться во время игрового процесса и в кат-сценах.
Эта проблема устраняется после обновления видеокарты Nvidia до последнего драйвера, о чем мы говорили в самом начале. Кроме того, может помочь повышение параметра "Эффекты" до уровня "Высокий".
Трейлер Senua's Saga: Hellblade II: смотрите видео