Як вбити 50 ворогів з гранатомета в Helldivers 2

Приступаючи до виконання цього завдання, слід пам'ятати, що ця зброя має досить високий показник дружнього вогню. Велика кількість ворогів, яких ви хочете легко вбити, може ускладнити контроль над тим, кого саме ви вбиваєте.

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Щоб полегшити собі завдання, найкраще звернути увагу на термінідів – вони органічні, а не металеві, як автоматони, а отже більш сприятливі до шкоди від гранатомета.

Крім того, його малий радіус ураження означає, що ви не можете розраховувати на знищення великої кількості ворогів за один раз, якщо тільки всі вони не згрупуються разом. На щастя, термініди люблять збиратися разом, тому влучні постріли можуть вбити однією гранатою відразу кілька особин.

Не забувайте про дистанцію, адже гранати відскакують від занадто близьких цілей, тож існує імовірність, що одна з них полетить на вас самих. Найкраще вести бій на середній дистанції і постійно відступати назад, щоб залишатися на сталій відстані. Зберігайте певний простір між собою і ціллю, а потім просто стріляйте в те місце, де вороги найбільше згруповані разом, щоб максимізувати кількість повалених ворогів.

У місії "Ліквідація" на середньому рівні складності ви легко впораєтеся з 50 ворогами. Середній рівень забезпечує оптимальну щільність ворогів, а також гарантує, що вони не настільки міцні, щоб граната від них відскакувала.

Нагадаємо: у Helldivers 2 нещодавно знайшли цікавий баг, який дає невразливість до атак найсильнішого ворога в грі. Озброївшись потужною машиною Emancipator, ви можете не боятися атак з боку Factory Strider – гармати цього велета просто не бачать вас, принаймні поки що.