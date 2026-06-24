GTA Kremenchuk – у мережі завірусилося кумедне відео

У соцмережі X стало вірусним відео, в якому уявили що сталося б якби головний герой GTA San Andreas завітав в українське місто Кременчук.

Хтось з українських фанатів Grand Theft Auto озброївся ШІ-інструментами аби уявили подорож Карла Джонсона до Кременчука, інформує 24 Канал.

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Як CJ почувався б у Кременчуку?

Очікування GTA 6 змушує людей робити чудернацькі речі. Поки хтось аналізує обкладинки, вишукуючи там натяки на сюжетні повороти, інші йдуть далі та створюють власні версії гри за допомоги ШІ.

Точніше, не самої гри, а лише того як вона могла б виглядати у форматі відео, одне з яких стало вірусним у соцмережі X.

В ньому головний герой культової GTA: San Andreas Карл Джонсон, або ж у народі CіДжей, завітав в гості у славне місто Кременчук.

Там він проїхався маршрутним таксі, трохи пориболовив та навіть привів себе у форму в залі Олімпік.

GTA Kremenchuk: дивіться відео

Загалом відео прийшлося до смаку практично усім, лише декілька "юзерів" були засмучені відсутністю певних знакових місць.

ГТА Кременчук і без Раківки?,

– пожартував користувач X @kermzy2.

Хто знає, можливо, ми побачимо другу частину цього відео куди швидше, ніж третій трейлер GTA 6.