Кто-то из украинских фанатов Grand Theft Auto воспользовался инструментами искусственного интеллекта, чтобы вообразить путешествие Карла Джонсона в Кременчуг, сообщает "24 Канал".

Интересно : "Все пропало": фанаты GTA 6 нашли "роковую" ошибку на обложке игры

Как бы CJ чувствовал себя в Кременчуге?

Ожидание GTA 6 заставляет людей делать странные вещи. Пока одни анализируют обложки, выискивая там намеки на сюжетные повороты, другие идут дальше и создают собственные версии игры с помощью ИИ.

Точнее, не самой игры, а лишь того, как она могла бы выглядеть в формате видео, одно из которых стало вирусным в соцсети X.

В нём главный герой культовой GTA: San Andreas Карл Джонсон, или, как его называют в народе, СиДжей, побывал в гостях у славного города Кременчуга.

Там он прокатился на маршрутном такси, немного порыбачил и даже привел себя в форму в зале "Олимпик".

GTA Kremenchuk: смотрите видео

Ору как мразь pic.twitter.com/XLAlHNYypU — ЗП (@_____3P_____) 21 июня 2026

В целом видео понравилось практически всем, лишь несколько "юзеров" были расстроены отсутствием определенных знаковых мест.

GTA Кременчуг и без Раковки?,

– пошутил пользователь X @kermzy2.

Кто знает, возможно, мы увидим вторую часть этого видео гораздо раньше, чем третий трейлер GTA 6.