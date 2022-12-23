Через майже 10 років Grand Theft Auto 5 та її онлайн-близнючка залишаються неймовірно популярними. Насправді GTA Online продовжує захоплювати гравців завдяки частим оновленням як новим вмістом, виправленням помилок, так і сезонними подіями.

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Різдвяні подарунки GTA Online

З настанням святкового сезону Rockstar знову додала трохи зими в сонячне небо Лос-Сантоса за допомогою обмеженої за часом події Festive Surprise.

Звичайно, у цьому оновленні в Лос-Сантосі випадає сніг разом із 25 сніговиками, яких можна знищити в обмін на гроші та спеціальне спорядження.

Гравцям також слід стежити за неігровим персонажем, відомим як Гуч, який ховається в тіні, намагаючись пограбувати гравців, які нічого не підозрюють. Хоча відбиваючись від нього, ви отримуєте більше грошей і унікальну маску Гуча.

У цей святковий сезон Rockstar також дарує гравцям GTA Online деякі безкоштовні подарунки. За простий вхід у гру протягом наступного тижня гравці можуть отримати набір предметів, у тому числі цукеркову тростину, яка виглядає досить великою, щоб стати зброєю ближнього бою.

Rockstar також повідомляє, що й інші матеріали та аксесуари також будуть подаровані гравцям. Та жодних конкретних деталей поки не було.