Повернення до класичних пограбувань

Реліз довгоочікуваного контенту відбудеться у вівторок, 14 липня 2026 року, на всіх доступних ігрових платформах. Про це пише видання GamesRadar. Попри те, що нещодавній рейд на ферму Cluckin' Bell мав схожі механіки, розробники офіційно класифікують його лише як контактну місію. Таким чином, The Kortz Center Heist стає першим справжнім пограбуванням із моменту виходу оновлення Cayo Perico у 2020 році.

Сюжетна лінія зведе гравців із таємничим містером Фабером та його головним помічником Рафом Де Анджелісом. Команда має проникнути в престижний художній музей, щоб викрасти його найцінніші активи. Пройти місію можна буде як самостійно, так і в команді до чотирьох осіб.

Це пограбування стане справжньою еволюцією для GTA Online,

– прокоментував журналіст видання GamesRadar Джордан Герблік.

Мистецтво, кастомізація та підготовка

Для успішного виконання завдання розробники додали нову нерухомість – артстудію, яку можна облаштувати прямо у власному особняку. Це місце слугуватиме штабом для планування справи та приватною галереєю. Гравці зможуть запрошувати туди друзів, щоб продемонструвати всі викрадені шедеври.

Процес пограбування вимагатиме ретельної розвідки: гравцям доведеться фотографувати експонати, щоб зрозуміти, як винести їх без зайвого шуму. Rockstar наголошує на важливості приховування слідів, усунення свідків та видалення записів із камер спостереження для отримання максимального прибутку.

Гравці зможуть проходити місію неодноразово, адже щотижня в музеї з'являтимуться три нові картини для викрадення,

– додав Джордан Герблік.

Бонуси та майбутнє проєкту

Разом із оновленням у грі з'являться нові транспортні засоби та вдосконалення. Зокрема, передплатники сервісу GTA+ отримають суперкар Grotti Veleno GT безкоштовно вже в день релізу, тоді як для решти гравців він стане доступним для покупки лише через тиждень.

Це оновлення виглядає як стратегічний крок Rockstar для підтримки інтересу до поточної версії онлайн-світу. Оскільки майбутня GTA 6 на старті фокусуватиметься на сюжетному режимі, підтримка GTA 5 Online залишається пріоритетом для компанії на найближчі роки.