Кримінальна франшиза Rockstar Games із відкритим світом у минулому вже містила неопізнані летючі об'єкти. Вони служили як міськими легендами, так і реальними таємницями в грі.

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Нагорода за фотодокази НЛО

Ще на Геловін 2021 року інопланетяни вторглися в Grand Theft Auto Online, а вже цього року виявлення НЛО може призвести до захопливих нагород у грі.

НЛО стали чимось на кшталт традиції в іграх Rockstar Games, і космічні кораблі інопланетян помітно з'являються як у Grand Theft Auto 5, так і в Red Dead Redemption 2. Моторошний сезон також часто повертає прибульців у Grand Theft Auto Online, і кожного року додаються нові цікаві позаземні події.

На Геловін 2020 GTA Online додала нову бізнес-битву у форті Занкудо, у якій гравці билися з урядовими агентами та грабували місце аварії НЛО заради технологій.

Потім на Геловін 2021 року інопланетяни повернулися до Лос-Сантоса з помстою, що призвело до повної війни з потойбічними силами, і тепер нова місія GTA Online з НЛО знову ввійшла в цей моторошний сезон.

Незважаючи на те, що Rockstar Games додала офіційні випадки спостереження НЛО в грі, у 2020 році між ігровою спільнотою спалахнула війна між інопланетянами GTA Online.

Резонансна подія нібито почалася в TikTok, але швидко переросла до повномасштабної позаземної війни на вулицях Лос-Сантоса.

Дві сторони конфлікту носили зелено-фіолетові комбінезони інопланетян, і їхні постійні бої загрожували розірвати світ GTA Online на частини. Конфлікт досяг піку 15 травня 2020 року, коли остаточне зіткнення поклало край міжгалактичній війні банд.