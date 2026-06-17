Rockstar Games вирішила змінити одну з найбільш суперечливих умов, пов'язаних із перевиданням Grand Theft Auto V для сучасних консолей. Компанія оголосила, що вже з 18 червня 2026 року власники цифрових копій GTA V для PlayStation 4 та Xbox One зможуть безкоштовно перейти на версії гри для PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S.

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Це рішення стало несподіванкою, адже під час запуску оновленої GTA V у березні 2022 року Rockstar обрала іншу модель. Тоді користувачам довелося купувати нову версію окремо.

На старті продажів власники PlayStation 5 могли придбати гру за 10 доларів протягом перших трьох місяців після релізу, після чого ціна зросла до 40 доларів. Для Xbox Series X та Series S вартість становила 20 доларів, а згодом також піднялася до 40 доларів.

Саме через це компанія зіткнулася з критикою з боку частини фанатів. Багато гравців вважали, що перехід на нове покоління консолей мав бути безкоштовним, особливо з огляду на вік проєкту.

Що отримають гравці після оновлення

Версії GTA V для PlayStation 5 та Xbox Series X і S пропонують низку технічних покращень порівняно з виданнями для PlayStation 4 та Xbox One.

Серед ключових змін:

покращена графіка;

підтримка трасування променів;

режим із частотою до 60 кадрів за секунду;

роздільна здатність до 4K;

швидші завантаження;

додаткові технічні оптимізації для сучасного обладнання.

Фактично йдеться про найбільш досконалу консольну версію GTA V, яка максимально використовує можливості актуального покоління приставок.

Цікаво, що власники ПК отримали аналогічне оновлення ще навесні 2025 року. Тоді Rockstar безплатно перенесла на комп'ютери більшість покращень із консолей нового покоління. Водночас студія розділила гру на два окремі видання: класичне Legacy та модернізоване Enhanced.

Гра, яка не збирається старіти

Історія GTA V залишається унікальною для ігрової індустрії. Гра дебютувала ще у вересні 2013 року на PlayStation 3 та Xbox 360. Пізніше Rockstar випустила її для PlayStation 4, Xbox One, ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X і S.

За майже 13 років проєкт перетворився на один із найуспішніших в історії відеоігор. За офіційними даними, сумарні продажі GTA V вже перевищили 230 мільйонів копій у світі.

Безкоштовний апгрейд для власників старих консолей навряд чи суттєво вплине на ці цифри, проте він може стати символічним жестом для спільноти. Після чотирьох років очікування Rockstar все ж таки зробила крок назустріч гравцям і відмовилася від політики, яка свого часу викликала чимало запитань.