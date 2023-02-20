Мова про місію "Чотири ключки" на полі для гольфу. З цим методом у культовій грі стане менше бодай на одну складну місію.

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Простий спосіб проходження місії у Vice City

Головна складність квесту "Чотири ключки" полягає у відсутності будь-якої зброї в головного героя. Її всю необхідно залишити біля входу на поле для гольфу. Натомість нашу ціль оберігає ціла банда охоронців з ключками.

Та новий спосіб у рази спрощує цю місію. Геймер, знаючи, як буде діяти наша ціль, заштовхав кілька машин для гольфу на похилий берег ставка. Коли машини були в потрібному положенні, він виманив жертву.

Далі потрібно просто втікати від банди охоронців і чекати, поки фізика все зробить замість вас. Так і сталося – щойно персонаж сів за кермо й завів двигун автомобіля, як той скотився в озеро. Оскільки плавати у Vice City не можна, наша жертва втонула, а місія була успішно виконана.