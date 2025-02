Стример Guitar Hero втратив свідомість, пройшовши одну з найскладніших пісень в грі

Стример Guitar Hero намагався виконати специфічний челендж з однією з найскладніших пісень в проєкті та втратив свідомість, святкуючи власний тріумф.

Фанат Guitar Hero буквально знепритомнів від захвату, після того, як завершив один з найскладніших челенджів у відомій ритм-грі, інформує 24 Канал.

Кумедний інцидент додав барв досягненню

Деякі пісні у Guitar Hero нереально складні для пересічних гравців, але майстри своєї справи на кшталт стримера під ніком CarnyJared, ставлять собі за мету не лише зіграти їх якнайкраще, але й вигадують додаткові ускладнення.

До прикладу, геймер поставив собі за мету зіграти пісню "Through the Fire and Flames" від британського павер-метал гурту DragonForce, яку більшість шанувальників вважають однією з найважчих в історії ігрової серії.

Композиція має два напрочуд складні відрізки з гітарними соло і є дуже важкою до виконання, але стример ще й збільшив її швидкість до 200%.

Уривок з його трансляції став вірусним в мережі, адже у певний момент, через надмірний захват від свого досягнення, Джаред фактично втратив свідомість, звалившись на диван у куті кімнати.

Кумедна ситуація – дивіться відео

Чувак, ні, Боже мій. Клянуся, здається, я просто на секунду втратив свідомість,

– прокоментував інцидент сам геймер.

Найзапекліші фанати Guitar Hero змагаються у виконанні цієї пісні вже довгі роки й багато хто висловив компліменти грі стримера у чаті трансляції, підкресливши його неймовірну майстерність.