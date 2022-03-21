Ми на Games24 вже неодноразово вам розповідали про розробників відеоігор, які активно підтримують український народ в такий непростий час. Сьогодні ж ми хочемо згадати про ще два випадки, які більшість з вас могла пропустити.

До теми Розробники Final Fantasy та Kingdom Hearts пожертвували 500 тисяч доларів українцям

Матеріальна допомога від Embracer Group

На своєму офіційному сайті представники відеоігрового гіганту Embracer Group вказали, що до 31 березня планують витрати 5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям. На думку керівників компанії, це найкраще вкладення коштів, яке вони можуть зробити в цій ситуації. Також вони додали, що чимало їхніх співробітників виділяють додаткові кошти та ресурси на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що шведській компанії Embracer Group належать такі розробники відеоігор: THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, Coffee Stain, Gearbox Entertainment та чимало інших.

Гуманітарна допомога від SCS Software

Напевно, чеську компанію SCS Software можна сміливо відносити до тих, які найбільше підтримали нашу країну. Вона вже встигла випустити тематичне українське DLC для Euro Truck Simulator 2, а всі кошти з його продажів компанія перевела в благодійні фонди. Також через російську воєнну агресію розробники відклали реліз масштабного доповнення з назвою "Серце Росії".

Цього ж разу вони вирішили допомогти українським біженцям, які перебувають зараз на території Чехії. Розробники з SCS Software витратили приблизно 50 тисяч чеських крон (понад 2 тисячі доларів) на продукти та товари гігієни. А потім за допомогою фірмових фургонів розвели всю зібрану гуманітарну допомогу.

Гуманітарна допомога SCS Software / Фото з твітера SCS Software