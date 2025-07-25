З'явилися перші деталі загадкового RPG Hadar від творців The Witcher та Cyberpunk 2077

Польська студія CD Projekt Red, відома завдяки серіям The Witcher і Cyberpunk, готує нову рольову гру під кодовою назвою Hadar. Інформація про проєкт з’явилася завдяки вакансіям на сайті компанії, хоча розробники поки тримають деталі в секреті.

Про новий проєкт стало відома завдяки описам вакансій, опублікованим на офіційному сайті компанії, які помітили журналісти Game Rant, повідомляє 24 Канал. Наразі студія шукає старшого геймплейного дизайнера з досвідом роботи над екшенами або RPG, де акцент зроблено на ближньому бою. Це дає перші натяки на те, яким може бути ігровий процес у Hadar.

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Hadar – це не продовження вже відомих франшиз, а повністю новий ігровий всесвіт, створений з нуля. Як зазначають у CD Projekt Red, гра не конкуруватиме з їхніми основними серіями, а запропонує щось унікальне.

Наразі проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки: світ і механіки лише формуються, а команда використовує для роботи сучасний рушій Unreal Engine 5. Це означає, що гравців може чекати високий рівень графіки та деталізації, характерний для сучасних AAA-ігор, але не виключно, що з'являться і характерні для цього інструменту проблеми.

За даними фінансового звіту компанії за травень 2025 року, над Hadar працює невелика команда – лише 19 осіб. Для порівняння, над The Witcher 4 працює понад 400 спеціалістів. Це свідчить про те, що Hadar поки є другорядним проєктом, і її реліз, найімовірніше, відбудеться не скоро.



Ігри над якими працює CD Project / Скриншот 24 Каналу

Один із керівників студії, Міхал Новаковський, також уточнив, що Hadar точно не буде "космічним горором у феодальній Японії", хоча інших подробиць про сетинг чи сюжет поки немає.

Очікується, що більше інформації про Hadar з'явиться лише тоді, коли розробники будуть готові поділитися деталями. Наразі фанатам залишається чекати, адже навіть The Witcher 4, яка є пріоритетом для студії, не вийде раніше 2027 року.